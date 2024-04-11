Bolu'dan Mersin’e gittiler tek tek vurdular 200 kişiye diz çöktürdüler her sene olduğu gibi kimseye vermediler

Mersin Toroslar, 3-7 Nisan tarihleri arasında Türkiye Bocce Federasyonu'nun organize ettiği ve yaklaşık 200 sporcunun mücadele ettiği Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Bu önemli turnuvada, Merve Çakıroğlu ve Süeda Can ikilisi, genç kadınlar kategorisinde Türkiye şampiyonu olarak Bolu’nun göğsünü kabarttı.

İki yıl üst üste zirvede

Bocce volo Türkiye şampiyonasında, ilimizi temsil eden Merve Çakıroğlu ve Süeda Can, rakiplerini geride bırakarak genç kadınlar kategorisinde altın madalyanın sahibi oldular. Merve Çakıroğlu, aynı zamanda altın nokta disiplininde Türkiye ikincisi, Süeda Can ise basamak disiplininde Türkiye üçüncüsü olarak toplamda dört madalyaya ulaştı. İkili, bu başarılarıyla Bolu’yu en iyi şekilde temsil etti.

Bocce'de parlayan yıldızlar

2023 yılında da genç kadınlar kategorisinde Türkiye şampiyonu olan Merve Çakıroğlu ve Süeda Can, üst üste kazandıkları bu başarı ile adlarını Türkiye bocce tarihine altın harflerle yazdırdı. Her iki sporcu da disiplin, azim ve üstün performanslarıyla gelecek için büyük umut vaat ediyor.

Bocce'de yükselen değerler

Türkiye Bocce Federasyonu'nun düzenlediği ve sporcuların kıyasıya mücadele ettiği bu şampiyonada elde edilen başarılar, Bolu’nun bocce sporundaki yükselişini ve genç yeteneklerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Merve Çakıroğlu ve Süeda Can'ın bu başarısı, genç sporculara ilham kaynağı olacak ve Bolu’nun bocce alanındaki başarılarını artıracak önemli bir adım olarak görülüyor.