Boluspor - Ümraniyespor maçının düdüğünü çalacak hakem belli oldu!

Trendyol 1. Lig'de heyecan dorukta! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ligin 30. haftasında oynanacak olan maçların hakemlerini duyurdu. Bu kapsamda, ligin iddialı takımlarından Boluspor ile Ümraniyespor arasındaki kritik mücadeleyi yönetecek hakem açıklandı.

Maçın hakem kadrosu belli oldu

13 Nisan 2024 Cumartesi günü Bolu'da oynanacak olan ve saat 16:00'da başlayacak karşılaşmanın düdüğünü Ömer Faruk Gültekin üfleyecek. Gültekin'in yardımcıları ise Kemal Elmas ve Kemal Mavi olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak Sercan Karaca görev alacak.

Ligdeki durum ve maçın önemi

Lig sıralamasında Boluspor, 43 puanla 9. sırada yer alıyor. Rakibi Ümraniyespor ise 34 puanla 11. sırada kendine yer bulmuş durumda. Her iki takım için de önemli olan bu karşılaşma, ligdeki konumlarını iyileştirmek için büyük bir fırsat sunuyor.

Gültekin ve Boluspor'un yolları yeniden kesişiyor

Ömer Faruk Gültekin, bu sezon Boluspor'un bir maçında daha önce görev almıştı. O maç, Adanaspor ile oynanan ve 1-1 sonuçlanan mücadeleydi. Gültekin'in yönetimi altında Boluspor, bu sezonki performansını sürdürmeye çalışacak.

Maç detayları ve beklentiler

TFF'nin açıklamasına göre, Boluspor ve Ümraniyespor arasındaki bu önemli maç, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasının dikkat çeken karşılaşmalarından biri olacak. Futbolseverler, Cumartesi günü Bolu'da gerçekleşecek bu heyecan verici maçı sabırsızlıkla bekliyor.