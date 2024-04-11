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Boluspor - Ümraniyespor maçının düdüğünü çalacak hakem belli oldu!

Trendyol 1. Lig'in 30. Haftasında Boluspor ve Ümraniyespor arasında oynanacak kritik maçın hakemi belli oldu. 13 Nisan Cumartesi günü Bolu'da gerçekleşecek olan müsabakanın detayları burada.

Mustafa Aykan
Mustafa Aykan Tüm Haberleri
Boluspor - Ümraniyespor maçının düdüğünü çalacak hakem belli oldu! mask
Boluspor - Ümraniyespor maçının düdüğünü çalacak hakem belli oldu!
Boluspor - Ümraniyespor maçının düdüğünü çalacak hakem belli oldu!
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Trendyol 1. Lig'de heyecan dorukta! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ligin 30. haftasında oynanacak olan maçların hakemlerini duyurdu. Bu kapsamda, ligin iddialı takımlarından Boluspor ile Ümraniyespor arasındaki kritik mücadeleyi yönetecek hakem açıklandı.

Boluspor - Ümraniyespor maçının düdüğünü çalacak hakem belli oldu!

Maçın hakem kadrosu belli oldu

13 Nisan 2024 Cumartesi günü Bolu'da oynanacak olan ve saat 16:00'da başlayacak karşılaşmanın düdüğünü Ömer Faruk Gültekin üfleyecek. Gültekin'in yardımcıları ise Kemal Elmas ve Kemal Mavi olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak Sercan Karaca görev alacak.

Boluspor - Ümraniyespor maçının düdüğünü çalacak hakem belli oldu!

Ligdeki durum ve maçın önemi

Lig sıralamasında Boluspor, 43 puanla 9. sırada yer alıyor. Rakibi Ümraniyespor ise 34 puanla 11. sırada kendine yer bulmuş durumda. Her iki takım için de önemli olan bu karşılaşma, ligdeki konumlarını iyileştirmek için büyük bir fırsat sunuyor.

Boluspor - Ümraniyespor maçının düdüğünü çalacak hakem belli oldu!

Gültekin ve Boluspor'un yolları yeniden kesişiyor

Ömer Faruk Gültekin, bu sezon Boluspor'un bir maçında daha önce görev almıştı. O maç, Adanaspor ile oynanan ve 1-1 sonuçlanan mücadeleydi. Gültekin'in yönetimi altında Boluspor, bu sezonki performansını sürdürmeye çalışacak.

Boluspor - Ümraniyespor maçının düdüğünü çalacak hakem belli oldu!

Maç detayları ve beklentiler

TFF'nin açıklamasına göre, Boluspor ve Ümraniyespor arasındaki bu önemli maç, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasının dikkat çeken karşılaşmalarından biri olacak. Futbolseverler, Cumartesi günü Bolu'da gerçekleşecek bu heyecan verici maçı sabırsızlıkla bekliyor.

Boluspor - Ümraniyespor maçının düdüğünü çalacak hakem belli oldu!

# türkiye, nisan, boluspor

11 Nis 2024 - 16:45 Bolu- Spor

Mahreç  Mustafa Aykan

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