PFDK Süper Kupa cezalarını açıkladı: Fenerbahçe'ye büyük şok!

Türkiye futbolunun iki devi arasında oynanan ve gergin anlara sahne olan Turkcell Süper Kupa mücadelesinin yankıları sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) aracılığıyla, 7 Nisan 2024 tarihinde oynanan ve sahadan çekilme olayına tanık olan Galatasaray A.Ş.–Fenerbahçe A.Ş. maçıyla ilgili önemli kararlarını duyurdu.

Fenerbahçe'ye hükmen mağlubiyet ve para cezası

Karşılaşmanın ikinci yarısında yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'nin sahadan çekilme kararı alması, futbol dünyasında geniş yankı buldu. TFF'nin açıklamasına göre, bu hareket, Futbol Müsabaka Talimatı'nın ilgili maddeleri uyarınca Fenerbahçe A.Ş.'nin hükmen 3-0 mağlup sayılmasına sebep oldu. Ancak cezalar bununla sınırlı kalmadı. Sarı-lacivertli kulüp, aynı zamanda 4 milyon TL para cezasına çarptırıldı. Fenerbahçe idarecisi Ahmet Ketenci'nin, takımını müsabakadan çekme eylemi nedeniyle 60 gün hak mahrumiyeti ve 520.000 TL para cezası ile cezalandırılması da dikkat çekici diğer bir karar oldu.

Galatasaray'a taraftar cezaları

Galatasaray A.Ş. ise, taraftarlarının neden olduğu saha olayları ve çirkin ile kötü tezahüratlar nedeniyle iki ayrı para cezasına çarptırıldı. Sarı-kırmızılı kulüp, toplamda 212.000 TL para cezası ödemek zorunda kalacak. Bu kararlar, Türk futbolunda disiplin ve fair play ruhunun önemini bir kez daha gündeme getirdi.

Cezaların futbol gündemine etkileri

Bu kararlar, Türkiye futbolunun önemli derbilerinden birinin ardından alınan en ağır cezalardan bazıları olarak kayıtlara geçti. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray için ciddi maddi ve manevi yaptırımlar içeren bu cezalar, ilerleyen haftalarda takımların performansına ve taraftar davranışlarına nasıl yansıyacak, merak konusu.