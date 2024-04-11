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Boluspor'da bayramlaşma töreni yapıldı: Başkan Savaş Abak'tan önemli mesajlar

Boluspor'un Ramazan Bayramı kutlamalarında bir araya gelen spor ve siyaset dünyasından isimler, takımın geleceği ve birlikteliğin önemi üzerine konuştu. Başkan Savaş Abak, takımın hedefleri ve mevcut durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Mustafa Aykan
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Boluspor'da bayramlaşma töreni yapıldı: Başkan Savaş Abak'tan önemli mesajlar mask
Boluspor'da bayramlaşma töreni yapıldı: Başkan Savaş Abak'tan önemli mesajlar
Boluspor'da bayramlaşma töreni yapıldı: Başkan Savaş Abak'tan önemli mesajlar
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Boluspor, Ramazan Bayramı dolayısıyla kulüp binasında bir bayramlaşma töreni düzenledi. Törene, Boluspor Kulüp Başkanı Savaş Abak, eski başkanlar, siyasiler, teknik heyet ve futbolcuların yanı sıra, Milliyetçi Hareket Partisi Bolu Milletvekili İsmail Akgül ve Bolu Belediye Başkanvekili Süleyman Can gibi önemli isimler katıldı.

Boluspor'da bayramlaşma töreni yapıldı: Başkan Savaş Abak'tan önemli mesajlar

Spor ve siyaset el ele

Törende ilk olarak mikrofonu alan İsmail Akgül, Boluspor'un Bolu için önemine vurgu yaparak birlik ve beraberliğin önemini dile getirdi. Akgül, tüm Boluspor camiasının bayramını kutladı ve takımın daha iyi yerlere gelmesi için birlikte mücadele edeceklerini belirtti.

Boluspor'da bayramlaşma töreni yapıldı: Başkan Savaş Abak'tan önemli mesajlar

Başkan Abak'tan samimi açıklamalar

Boluspor Başkanı Savaş Abak ise, bayramın birlik, beraberlik ve yardımlaşma ruhuna vurgu yaparak, camianın bayramını kutladı. Abak, Boluspor'un deneyimli bir takım olduğunu, ancak son dönemde beklenen sonuçların alınamadığını ifade etti. Ligin sonunda oynanacak 5 maçın takım için kritik öneme sahip olduğunu belirten Abak, futbolculara güvendiğini ve birlikte başarıya ulaşacaklarını söyledi.

Boluspor'da bayramlaşma töreni yapıldı: Başkan Savaş Abak'tan önemli mesajlar

Tesisler ve finansal durum üzerine

Abak, ayrıca göreve geldikleri günden bu yana kulübün karşılaştığı zorluklardan ve altyapı sorunlarından bahsetti. Boluspor'un tesislerinin ve finansal durumunun iyileştirilmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini anlattı.

Boluspor'da bayramlaşma töreni yapıldı: Başkan Savaş Abak'tan önemli mesajlar

Başkan Abak’tan kapanış mesajı

Son olarak, Abak, tüm zorluklara rağmen yönetim olarak hiçbir zaman bahane üretmediklerini ve sorunları birlikte aşacaklarını vurguladı. Takımın kalan maçlarda en iyi performansı sergilemesi ve play-off hedefine ulaşması için futbolculara olan inancını yineledi.

Boluspor'da bayramlaşma töreni yapıldı: Başkan Savaş Abak'tan önemli mesajlar

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11 Nis 2024 - 17:28 Bolu- Spor

Mahreç  Mustafa Aykan

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