Boluspor'da bayramlaşma töreni yapıldı: Başkan Savaş Abak'tan önemli mesajlar

Boluspor, Ramazan Bayramı dolayısıyla kulüp binasında bir bayramlaşma töreni düzenledi. Törene, Boluspor Kulüp Başkanı Savaş Abak, eski başkanlar, siyasiler, teknik heyet ve futbolcuların yanı sıra, Milliyetçi Hareket Partisi Bolu Milletvekili İsmail Akgül ve Bolu Belediye Başkanvekili Süleyman Can gibi önemli isimler katıldı.

Spor ve siyaset el ele

Törende ilk olarak mikrofonu alan İsmail Akgül, Boluspor'un Bolu için önemine vurgu yaparak birlik ve beraberliğin önemini dile getirdi. Akgül, tüm Boluspor camiasının bayramını kutladı ve takımın daha iyi yerlere gelmesi için birlikte mücadele edeceklerini belirtti.

Başkan Abak'tan samimi açıklamalar

Boluspor Başkanı Savaş Abak ise, bayramın birlik, beraberlik ve yardımlaşma ruhuna vurgu yaparak, camianın bayramını kutladı. Abak, Boluspor'un deneyimli bir takım olduğunu, ancak son dönemde beklenen sonuçların alınamadığını ifade etti. Ligin sonunda oynanacak 5 maçın takım için kritik öneme sahip olduğunu belirten Abak, futbolculara güvendiğini ve birlikte başarıya ulaşacaklarını söyledi.

Tesisler ve finansal durum üzerine

Abak, ayrıca göreve geldikleri günden bu yana kulübün karşılaştığı zorluklardan ve altyapı sorunlarından bahsetti. Boluspor'un tesislerinin ve finansal durumunun iyileştirilmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini anlattı.

Başkan Abak’tan kapanış mesajı

Son olarak, Abak, tüm zorluklara rağmen yönetim olarak hiçbir zaman bahane üretmediklerini ve sorunları birlikte aşacaklarını vurguladı. Takımın kalan maçlarda en iyi performansı sergilemesi ve play-off hedefine ulaşması için futbolculara olan inancını yineledi.