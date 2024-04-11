Sakaryaspor ve Boluspor'a PFDK'dan rekor ceza

Türk futbolunun disiplin mekanizması olan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Türkiye'nin en çok takip edilen liglerinden Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında gerçekleşen Sakaryaspor – Boluspor maçı sonrası yaşanan taraftar olaylarına ilişkin merakla beklenen kararlarını açıkladı. Hem ev sahibi Sakaryaspor hem de misafir takım Boluspor, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar sebebiyle ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kaldı. İşte detaylar:

Boluspor'a rekor para cezası

PFDK'nın resmi açıklamasına göre, Boluspor kulübü, Sakaryaspor maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle toplamda 91 bin TL para cezasına çarptırıldı. Ayrıca, misafir tribününde yer alan 229 numaralı blokta oturan taraftarların elektronik biletlerinin bir sonraki deplasman maçında bloke edilmesine karar verildi.

Sakaryaspor taraftarlarına giriş yasağı

Sakaryaspor A.Ş. ise, aynı maçta taraftarlarının sergilediği benzer çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle PFDK tarafından disipline sevk edildi. Kurulun verdiği karara göre, Batı Alt Tribün 131 numaralı bloklarda oturan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartları, bir sonraki ev sahibi oldukları müsabakaya girişlerinin engellenmesi amacıyla bloke edildi. Bu karar, futbol müsabakalarında daha sağlıklı ve güvenli bir atmosfer oluşturmayı amaçlayan önlemler arasında yer alıyor.

Boluspor'a çift ceza!

Boluspor, taraftarlarının neden olduğu saha olayları ve çirkin tezahüratlar nedeniyle 56.000 TL para cezasına çarptırıldı. Aynı zamanda, misafir kulüp olduğu müsabakalarda bu tür olayların üçüncü kez tekrarlanması sebebiyle 35.000 TL ekstra para cezası daha aldı.