Bade İşçil'in, Sadettin Saran ile aşkı ortaya çıktı!

Bade İşçil, Aşk Orucunu Bozdu Türk sinema ve televizyon dünyasının parlayan yıldızı, adından sıkça söz ettiren Bade İşçil, uzun süren yalnızlık dönemine son verdi. "Sarı Sayfalara ilan mı vereyim?" sözleriyle gündeme gelen İşçil'in, aşk hayatında yeni bir sayfa açtığı belirtiliyor. Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla " Türkiye'nin Barbie'si" olarak adlandırılan İşçil, özel hayatıyla da merak uyandırmaya devam ediyor.

Platonik Aşk Gerçeğe Dönüşüyor

İşçil ve Saran Yakınlaşması İşçil'in, ilk evliliğinden olan oğluyla birlikte geçirdiği yalnız dönemler, hayranlarını üzse de, ünlü oyuncu aşk konusunda umudunu hiç kaybetmedi. Geçtiğimiz günlerde bir röportajında yalnızlığını esprili bir dille dile getiren İşçil, kısa bir süre sonra hayatında biri olduğunu ima etmişti. Bu gizemli kişinin kim olduğu merak konusuyken, son haberlerde bu kişinin Türk-Amerikalı iş insanı ve spor yöneticisi Sadettin Saran olduğu iddia ediliyor.

Bade İşçil ve Sadettin Saran Aşkı

İş ve Sanat Dünyasının Yeni Gündemi Sadettin Saran, spor müsabakalarının yayın haklarında önemli bir isim. Saran ile İşçil'in ilişkisi, her iki dünyada da büyük bir ilgiyle takip ediliyor. İddialara göre, İşçil'in platonik olarak başlayan bu aşkı, gerçeğe dönüşmüş durumda. İkili, sosyal medyada ve çeşitli etkinliklerde birlikte görülmeye başlandı.

Aşk Yeniden

Bade İşçil'in Mutluluğu Bade İşçil'in aşk hayatı, hayranları tarafından yakından takip ediliyor. İlk evliliği ve sonrasında yaşadığı yalnızlık döneminden sonra, Sadettin Saran ile yaşadığı bu yeni ilişki, İşçil'in hayranlarına mutluluk kaynağı oldu. İşçil ve Saran'ın birlikteliği, her iki ismin de hayatında yeni bir başlangıç olarak görülüyor.





