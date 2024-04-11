- Kültür-Sanat

Lionsgate ve Margot Robbie'den yeni proje Monopoly filmi geliyor

Margot Robbie'nin yapım şirketi LuckyChap, Lionsgate ile işbirliği yaparak Monopoly kutu oyununu film yapmayı planlıyor. Proje, dünya çapında heyecan yaratıyor.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Lionsgate ve Margot Robbie'den yeni proje Monopoly filmi geliyor mask
Lionsgate ve Margot Robbie'den yeni proje Monopoly filmi geliyor
Lionsgate ve Margot Robbie'den yeni proje Monopoly filmi geliyor
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Barbie filmiyle adından sıkça söz ettiren Margot Robbie, bu kez de Lionsgate'in merakla beklenen Monopoly filmine yapımcı olarak katılıyor. Hasbro'nun dünya çapında sevilen kutu oyunu Monopoly, beyazperdeye taşınmaya hazırlanıyor. Robbie'nin yapım şirketi LuckyChap, Lionsgate ile güçlerini birleştirerek bu ikonik oyunu film formatında hayata geçirecek.

Lionsgate ve Margot Robbie'den yeni proje Monopoly filmi geliyor

Margot Robbie ve LuckyChap'den Büyük Hamle

Lionsgate Motion Picture Group başkanı Adam Fogelson, CinemaCon'da yaptığı açıklamada, Robbie ve ekibinin projeye olan tutkularını ve Monopoly filmi için belirledikleri net vizyonu dile getirdi. Fogelson, projenin büyük bir başarıya imza atacağına ve bir sonraki gişe rekortmeni olacağına olan inancını ifade etti. Robbie'nin yapım şirketi LuckyChap'ın seçkin ve özenle hazırlanmış projeleriyle tanındığını belirterek, Monopoly için daha iyi bir yapım ekibi düşünemediğini vurguladı.

Monopoly Filminin Arkasındaki Güç: LuckyChap ve Lionsgate

Henüz oyuncu kadrosu ve detaylı konusu açıklanmayan Monopoly filmi, Hasbro ve Lionsgate'in yanı sıra LuckyChap şirketinin de desteğiyle şekilleniyor. LuckyChap tarafından yapılan açıklamada, Monopoly'nin nesiller boyunca dünya çapında sevilen bir oyun olduğuna ve bu projeyi hayata geçirmenin heyecan verici olduğuna dikkat çekildi. Film, Lionsgate ve Hasbro ile işbirliği içinde, ikonik bir markayı sinema dünyasına taşıyacak.

Lionsgate ve Margot Robbie'den yeni proje Monopoly filmi geliyor

Beklenti Büyük: Monopoly Filmi Ne Vaat Ediyor?

Monopoly'nin film adaptasyonu, kutu oyununun eşsiz ve zengin dünyasını beyazperdeye taşıyarak, izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunmayı amaçlıyor. LuckyChap ve Lionsgate'in işbirliğiyle hayata geçirilecek bu büyük projenin, tüm dünyada kutu oyunu fanatiklerini ve sinema severleri bir araya getirmesi bekleniyor. Monopoly filmi, hem nostaljiyi hem de yeni bir hikaye anlatımını birleştirerek, geniş bir izleyici kitlesine hitap etmeyi hedefliyor.

# zengin

11 Nis 2024 - 19:37 - Kültür-Sanat

Mahreç  Esra Perçin

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