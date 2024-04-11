11 Nis 2024 - 19:55- Olay Entrika G:

Bayramı Japonya'da geçiren Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın eğlence dolu anları!

Ünlü oyuncu Hande Erçel ve iş insanı Hakan Sabancı'nın aşkı dolu dizgin devam ediyor. Son dönemlerde adı sıkça yeni projelerle anılan başarılı oyuncu Erçel, bu kez de özel hayatıyla gündemde. "Bambaşka Biri" adlı proje ile ekranlarda boy gösteren Erçel, sevgilisi Sabancı ile romantik bir Japonya tatiline çıktı.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Bayramı Japonya'da geçiren Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın eğlence dolu anları! mask
Bayramı Japonya'da geçiren Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın eğlence dolu anları!
Bayramı Japonya'da geçiren Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın eğlence dolu anları!
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Bayram Neşesi Uzak Doğu'da

Aşkın ve tatilin keyfini çıkaran çift, bayramı da Japonya'nın büyüleyici atmosferinde geçirme kararı aldı. Sosyal medya sayfaları üzerinden birbirlerinin eğlenceli anlarını paylaşan ikili, takipçilerine "Bayramda yine çocuklar eğlendi" mesajıyla neşe saçtı. Bu paylaşımlar, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Bayramı Japonya'da geçiren Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın eğlence dolu anları!

Hande Erçel'den "Gelin" Açıklaması

Hande Erçel, geçtiğimiz ay yaşanan bir olayla ilgili konuştu. Müstakbel kayınvalidesi Arzu Sabancı'nın kendisini gelin olarak istemediği iddialarına maruz kalan Erçel, "Arkadaşlar olur mu öyle bir şey, lütfen. Teşekkür ediyorum." diyerek iddiaları nezaketle reddetti. Bu açıklama, Erçel'in olaylara nasıl olgun bir yaklaşım sergilediğinin güzel bir örneği olarak gösterildi.Bayramı Japonya'da geçiren Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın eğlence dolu anları!

Sosyal Medyada Aşk Rüzgarları

Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın Japonya tatili, sosyal medyada geniş yankı buldu. Ünlü çiftin tatilden paylaştığı kareler, hayranları tarafından büyük beğeni topladı. Bu özel anlar, ikilinin birbirlerine olan bağlılığının ve aşkın güçlü bir şekilde devam ettiğinin kanıtı niteliğinde.
# Medya

11 Nis 2024 - 19:55 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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