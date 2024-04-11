Bayramı Japonya'da geçiren Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın eğlence dolu anları!

Bayram Neşesi Uzak Doğu'da

Aşkın ve tatilin keyfini çıkaran çift, bayramı da Japonya'nın büyüleyici atmosferinde geçirme kararı aldı. Sosyal medya sayfaları üzerinden birbirlerinin eğlenceli anlarını paylaşan ikili, takipçilerine "Bayramda yine çocuklar eğlendi" mesajıyla neşe saçtı. Bu paylaşımlar, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Hande Erçel'den "Gelin" Açıklaması

Hande Erçel, geçtiğimiz ay yaşanan bir olayla ilgili konuştu. Müstakbel kayınvalidesi Arzu Sabancı'nın kendisini gelin olarak istemediği iddialarına maruz kalan Erçel, "Arkadaşlar olur mu öyle bir şey, lütfen. Teşekkür ediyorum." diyerek iddiaları nezaketle reddetti. Bu açıklama, Erçel'in olaylara nasıl olgun bir yaklaşım sergilediğinin güzel bir örneği olarak gösterildi.

Sosyal Medyada Aşk Rüzgarları

Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın Japonya tatili, sosyal medyada geniş yankı buldu. Ünlü çiftin tatilden paylaştığı kareler, hayranları tarafından büyük beğeni topladı. Bu özel anlar, ikilinin birbirlerine olan bağlılığının ve aşkın güçlü bir şekilde devam ettiğinin kanıtı niteliğinde.