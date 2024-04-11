Hadise'den anneli bayram kutlaması

Ünlü pop sanatçısı Hadise, müzik dünyasındaki başarılarına hız kesmeden devam ederken, Ramazan Bayramı vesilesiyle annesi Gülnihal Açıkgöz ile bir araya geldi. "Nerdesin Aşkım", "Aşk Kaç Beden Giyer", "Düm Tek Tek" gibi hit şarkılarıyla tanınan Hadise, bu özel günü ailesiyle geçirmeyi tercih etti. 38 yaşındaki şarkıcının, annesiyle olan samimi anlarını paylaştığı fotoğraflar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Anneli Kucaklaşma: Sosyal Medyayı Salladı

Hadise, 14.7 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından, annesiyle çekilen fotoğraflarını paylaştı. Bu kareler, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Ünlü popçu, fotoğraflara "Herkese sevdikleriyle birlikte huzur dolu, sağlıklı bir bayram diliyorum! ? Happy Eid to everyone❤️" notunu ekleyerek, takipçilerine duygusal bir mesaj yolladı.

Müzik Maratonundan Aile Zamanına

Hadise, yoğun konser takvimine rağmen, Ramazan Bayramı'nda annesiyle vakit geçirmek için zaman ayırdı. Sahne aldığı birçok şehirde hayranları tarafından coşkuyla karşılanan Hadise, müzik kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Ailesine olan düşkünlüğüyle bilinen sanatçı, bu özel günleri aile bireyleriyle geçirerek, hem dinlenme fırsatı buluyor hem de takipçileriyle samimi anlarını paylaşıyor.

Hadise'den Örnek Davranış

Hadise'nin annesiyle olan fotoğraflarını paylaşması, ünlülerin özel hayatları ve aile ilişkileri hakkında olumlu bir örnek teşkil ediyor. Sanatçının bu hareketi, hem hayranları tarafından takdirle karşılandı hem de sosyal medyada olumlu yankılar uyandırdı.

Hadise'nin müzikal başarılarının yanı sıra, özel hayatındaki bu tür paylaşımları, onun takipçileriyle kurduğu güçlü bağın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Anneli bayram kutlamaları, sanatçının insanlarla olan ilişkisini daha da pekiştiriyor.