Reytinglerde yeni lider: Bahar dizisi nasıl zirveye oturdu?

Bahar'ın Yükselişi, Yabani'yi Zorluyor

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, izleyiciden tam not alarak reyting sıralamalarında üst sıralara tırmanıyor. Karşısında NOW TV'nin büyük bütçeli projesi Yabani'yi bulan Bahar, rekabeti kızıştırıyor. Yabani'nin başlangıçta yakaladığı yüksek reytingler, Bahar'ın ekranlara gelmesiyle düşüşe geçti. Bu durum, iki kanal arasındaki rekabeti daha da alevlendiriyor.

Sosyal Medya Asi ve Alaz'ı Konuşuyor

Yabani dizisinde Asi ve Alaz karakterlerine olan ilgi, sosyal medyada kesintisiz bir şekilde artıyor. Rojbin Erden ve Bertan Asllani'nin canlandırdığı bu karakterler, izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Ancak bu sosyal medya ilgisi, reytinglerde yaşanan düşüşü engelleyemiyor. Yabani'nin hikayesindeki zayıflık, reytinglerdeki kaybın başlıca sebebi olarak gösteriliyor.

Hayranlar İkinci Sezonu İstiyor

Yabani'nin hayran kitlesi, dizinin ikinci sezonda da devam etmesini büyük bir arzu ile bekliyor. Yerli izleyicilerin yanı sıra yabancı dizi severler de Asi ile Alaz ikilisini çok seviyor. Sosyal medyada bu ikili hakkında yapılan paylaşımların sayısı her geçen gün artıyor. Ancak reytinglerdeki düşüş, dizinin geleceği konusunda endişelere neden oluyor.

Show TV'nin "Bahar" dizisi, reytinglerdeki yükselişi ile NOW TV'nin "Yabani" dizisine zor anlar yaşatıyor. Asi ve Alaz karakterlerine olan ilgi, dizinin sosyal medyada popülerliğini korumasını sağlıyor, ancak reyting sorunu devam ediyor. Dizi hayranları, Yabani'nin ikinci sezonunu sabırsızlıkla beklerken, dizinin geleceği hâlâ belirsizliğini koruyor.