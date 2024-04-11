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Bolu'nun Doğa Harikalarında Bayram Coşkusu: Abant ve Gölcük'te Tatil Yoğunluğu

Bolu, zengin doğal güzellikleriyle dikkat çeken, Türkiye'nin en çok tercih edilen turizm merkezlerinden biridir. Özellikle Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde, Abant Gölü Milli Parkı ve Gölcük Tabiat Parkı, tatilcilerin akınına uğradı. Bu doğa cennetlerinde, aileleriyle birlikte tatilin tadını çıkaran ziyaretçiler, bayram coşkusunu doğanın kucağında yaşadı.

İhlas Haber Ajansı
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Bolu'nun Doğa Harikalarında Bayram Coşkusu: Abant ve Gölcük'te Tatil Yoğunluğu mask
Bolu'nun Doğa Harikalarında Bayram Coşkusu: Abant ve Gölcük'te Tatil Yoğunluğu
Bolu'nun Doğa Harikalarında Bayram Coşkusu: Abant ve Gölcük'te Tatil Yoğunluğu
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Abant ve Gölcük'te Tatilcilerin Doğa ile Buluşması

Ramazan Bayramı'nın getirdiği 9 günlük uzun tatil fırsatını değerlendiren vatandaşlar, Bolu'nun eşsiz güzelliklerini keşfetmek için yollara düştü. Abant Gölü ve Gölcük Tabiat Parkı, yeşilin ve mavinin bir araya geldiği eşsiz manzaralarıyla tatilcileri ağırladı. Aileleriyle birlikte doğanın tadını çıkaran ziyaretçiler, piknik yaparak ve bol bol hatıra fotoğrafı çekerek bayramın keyfini çıkardı.

Bolu'nun Doğa Harikalarında Bayram Coşkusu: Abant ve Gölcük'te Tatil Yoğunluğu

Bayram Tatilinde Uzun Araç Kuyrukları

Bayramın ikinci günü itibariyle, Abant ve Gölcük'e giden yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Tatilciler, bu doğa harikalarını ziyaret etmek için sabahın erken saatlerinden itibaren yola çıktı. Girişlerdeki yoğunluk, Bolu'nun ne kadar popüler bir turizm destinasyonu olduğunun bir göstergesi oldu. Ziyaretçiler, doğa ile iç içe bir bayram tatili geçirmenin mutluluğunu yaşadı.Bolu'nun Doğa Harikalarında Bayram Coşkusu: Abant ve Gölcük'te Tatil Yoğunluğu

Doğa, Yeşil ve Mavi: Abant ve Gölcük'te Unutulmaz Anlar

Bolu'nun bu iki önemli turizm noktası, doğaseverler için vazgeçilmez adresler arasında yer alıyor. Abant Gölü Milli Parkı ve Gölcük Tabiat Parkı, ziyaretçilere doğa ile baş başa kalmak, stresten uzak, huzurlu bir tatil sunuyor. Aileler, bu özel alanlarda piknik yapmanın, doğa yürüyüşleri yapmanın ve temiz hava almanın keyfini sürdü.

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11 Nis 2024 - 21:12 Bolu- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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