Korkutan Yangın: Üç Kişi Dumandan Etkilendi

Hızlı Müdahale Büyük Faciayı Önledi
Yangın, Çukurören köyünde, akşam saatlerinde başladı. Ali F.'ye ait olan ve ahşap yapısıyla dikkat çeken ev, kısa sürede alevlerle sarıldı. Bölge sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale etti. İlk müdahaleyi ev halkı yaparken, yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alındı.
Sağlık Ekipleri Müdahalesiyle Hayata Tutundular
Yangın sırasında dumandan etkilenen Ali F., İrfan F. ve Recep F., olay yerine hızla ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yığılca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumları hakkında bilgi verilmeyen üç kişinin, dumandan etkilenmeleri nedeniyle tedavi altına alındıkları öğrenildi.
Soruşturma Başlatıldı
Yangının çıkış nedeniyle ilgili olarak detaylı bir inceleme başlatıldı. İtfaiye ekiplerinin yangın yerinde yaptıkları soğutma çalışmaları sonrasında, bölgede büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği belirtildi. Yetkililer, yangının çıkış sebebini belirlemek üzere çalışmalarına devam ediyor.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.