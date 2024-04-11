Korkutan Yangın: Üç Kişi Dumandan Etkilendi

Hızlı Müdahale Büyük Faciayı Önledi

Yangın, Çukurören köyünde, akşam saatlerinde başladı. Ali F.'ye ait olan ve ahşap yapısıyla dikkat çeken ev, kısa sürede alevlerle sarıldı. Bölge sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale etti. İlk müdahaleyi ev halkı yaparken, yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alındı.

Sağlık Ekipleri Müdahalesiyle Hayata Tutundular

Yangın sırasında dumandan etkilenen Ali F., İrfan F. ve Recep F., olay yerine hızla ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yığılca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumları hakkında bilgi verilmeyen üç kişinin, dumandan etkilenmeleri nedeniyle tedavi altına alındıkları öğrenildi.

Soruşturma Başlatıldı

Yangının çıkış nedeniyle ilgili olarak detaylı bir inceleme başlatıldı. İtfaiye ekiplerinin yangın yerinde yaptıkları soğutma çalışmaları sonrasında, bölgede büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği belirtildi. Yetkililer, yangının çıkış sebebini belirlemek üzere çalışmalarına devam ediyor.