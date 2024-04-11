Bolu'da Çıkınlar Mahallesi'nde, Bolu Belediyesi’nin yaptığı park kundaklandı!

Bolu'nun Çıkınlar Mahallesi'nde, Bolu Belediyesi tarafından hayata geçirilen yeni bir park, kimliği meçhul şahıs ya da şahıslarca kundaklanarak kullanılamaz hale geldi. Bu vahim eylem, bölge sakinleri ve yetkilileri derinden üzdü. Kundaklama sonucunda parkın kauçuk zeminleri ve oyun gruplarının tamamı küle döndü…

Kundaklama eyleminin ardındaki motivasyon ne?

Bolu Belediyesi'nin sözcüsü ve Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir'in açıklamalarına göre, saldırının arkasındaki niyet ve fail veya failler hala belirsizliğini koruyor. Özdemir, yakın tarihlerde gerçekleşen seçimlerle bu kundaklamanın bağlantılı olup olmadığını sorgularken, bu eylemi gerçekleştirenlerin şehrin ve ülkenin gerçek vatandaşları olamayacağını vurguladı.

1 milyon liralık masraf var

Yangın, gece saatlerinde meydana geldi. Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, yerel sakinlerin ihbarı üzerine olay yerine ulaşarak yangını hızla kontrol altına aldı. Parkın, benzin veya diğer yanıcı maddeler kullanılarak kasıtlı olarak yakıldığı belirtildi. Olay sonucu parkta yaklaşık 1 Milyon TL maddi hasar oluştu.

Çocuk parkından ne istediniz!

Rasim Özdemir, kundaklanan parkla ilgili derin üzüntülerini dile getirirken, belediye olarak bu tür vandalizm eylemlerine karşı daha fazla önlem alacaklarını ve parktaki zararın en kısa sürede giderileceğini belirtti. Kundaklanan oyun gruplarının yenileriyle değiştirileceği müjdesini verdi.

Soruşturma süreci başladı

Polis ve olay yeri inceleme ekipleri, kundaklama olayı hakkında geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Bu soruşturma, faillerin kimliklerini belirleyip, olayın arkasındaki sebepleri aydınlatmayı amaçlıyor.

Bolu halkının tepkileri

Bolu halkı, bu anlamsız yıkım karşısında birlik ve dayanışma içinde. Vatandaşlar, parkların şehrin nefes alma noktaları olduğunu ve bu tür saldırıların kabul edilemez olduğunu belirtiyor. Ayrıca, kundaklama olayının faillerinin bir an önce adalet karşısına çıkarılmasını talep ediyorlar.