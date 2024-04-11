Survivor'da Aleyna'nın annesinden Yunus Emre için uyarı geldi!

Annesinden Aleyna’ya Net Mesaj: “Yunus Emre’den Uzak Dur”

Bayram vesilesiyle aileleriyle görüşme fırsatı bulan yarışmacılardan Aleyna, annesinden beklenmedik bir mesaj aldı. Aleyna’nın annesi, kızının Survivor All Star’daki arkadaşı Yunus Emre ile olan yakınlığını ele alarak, “Yunus Emre’den uzak dur” uyarısında bulundu. Şaşkınlığını gizleyemeyen Aleyna, “Hepsi arkadaşım” diyerek durumu yatıştırmaya çalıştı ancak annesinin ısrarı üzerine “Tamam” yanıtını vermekten başka çare bulamadı.

Yunus Emre’nin Eşi de Uyarıda Bulunmuştu

Aleyna ile Yunus Emre arasındaki bu yakınlaşma, sadece Aleyna’nın ailesini değil, Yunus Emre’nin eşi Beria Özden’i de rahatsız etmiş görünüyor. Beria Özden, eşinin sosyal medya hesabından yaptığı bir yayına katılarak “Aleyna’dan uzak dur” demişti. Konuyla ilgili daha sonra bir programa konuk olan Beria, “Emre bana, ‘Burada herkes benim bacım, kardeşim’ dedi. Ancak sivil hayatta aynı durumların devam etmesi kabul edilemez” şeklinde konuştu.

Survivor’da Arkadaşlıklar ve Aileler Arası Dinamikler

Survivor All Star’ın bu bölümü, yarışmacıların oyun içi stratejilerinin yanı sıra, aile ilişkileri ve arkadaşlıklarının da ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Aleyna’nın annesinin uyarısı ve Yunus Emre’nin eşinin tepkisi, yarışmanın sadece fiziksel bir mücadele olmadığını, duygusal ve sosyal boyutlarının da bulunduğunu gösterdi.