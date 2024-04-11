İki Araç Kafa Kafaya Çarpıştı, 2 Yaralı

Kazanın Detayları ve Yaralıların Kurtarılma Anı

Kaza, Düzce'nin Arapçiftliği Mahallesi'nde yaşandı. Erdem H. yönetimindeki 34 RV 6125 plakalı Nissan cip, karşı yönden gelen Emircan Y. idaresindeki 81 DS 777 plakalı Volkswagen marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Volkswagen içerisinde sıkışan sürücü Emircan Y. ve yolcu Gizem Y., itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trafik Normale Döndü, Soruşturma Başlatıldı

Kaza nedeniyle tek şeride düşen yol, araçların kaldırılmasının ardından normal akışına geri döndü. Polis ekipleri, kazayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlattı. Bölge sakinleri ve yetkililer, kazanın nedenlerinin araştırılması ve benzer olayların önlenmesi için gerekli önlemlerin alınmasını umuyor.

Kaza, mahalle sakinlerinde ve Düzce halkında büyük üzüntü yarattı. Yaralılara acil şifalar dileyen mahalle sakinleri, bu tür kazaların önüne geçilmesi için daha fazla tedbir alınmasını istiyor.