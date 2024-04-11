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Bolu’da 15 Nisan’da gökyüzüne bakın… Neler olacak?

15 Nisan’da gökyüzünde neler olacak? 2024 Nisan gökyüzünde meydana gelen olaylar, Ay evreleri, gezegenler ve meteor yağmurları… En ayrıntılı gökyüzü olayları ve Nisan ayında gökyüzü haritası haberimizde…

Arzu Sarı
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Bolu’da 15 Nisan’da gökyüzüne bakın… Neler olacak? mask
Bolu’da 15 Nisan’da gökyüzüne bakın… Neler olacak?
Bolu’da 15 Nisan’da gökyüzüne bakın… Neler olacak?
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Nisan 2024'te gökyüzünde neler olacak? Ay'ın evreleri, gezegenlerin konumları ve göz alıcı Lyrid meteor yağmurunu keşfedin. Ayın her evresi, gezegenlerin gözlem zamanları ve daha fazlası için haberi okuyun…

Bolu’da 15 Nisan’da gökyüzüne bakın… Neler olacak?

Ay'ın büyüleyici evreleri

Nisan ayı, Ay'ın dört farklı evresine tanıklık edeceğimiz bir dönem. 2 Nisan'da sondördün evresinde başlayacak olan Ay, 8 Nisan'da yeniay, 15 Nisan'da ilkdördün ve 24 Nisan'da dolunay evresine geçiş yapacak. Bu döngü, gökyüzü gözlemcileri için mükemmel fırsatlar sunuyor.

Bolu’da 15 Nisan’da gökyüzüne bakın… Neler olacak?

Ay'ın dansı: Enberi ve Enöte

Ay, Dünya'ya olan mesafesinde önemli değişiklikler gösterecek. 7 Nisan'da enberi konumunda, Dünya'dan 358,800 km uzaklıkta olacak. 20 Nisan'da ise enöte konumuna ulaşarak, Dünya'dan 405,600 km uzakta bulunacak. Bu, Ay'ın gözlemlenmesi için ilginç zamanlar anlamına geliyor.

Bolu’da 15 Nisan’da gökyüzüne bakın… Neler olacak?

Gezegenlerin gökyüzündeki yolculuğu

Nisan ayı, gezegenlerin hareketlerini gözlemlemek için de harika bir ay. Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün, farklı zamanlarda ve farklı takımyıldızlarında gözlemlenebilecek. Her bir gezegenin parlaklığı, konumu ve en iyi gözlem zamanları gökyüzü meraklılarını bekliyor.

Bolu’da 15 Nisan’da gökyüzüne bakın… Neler olacak?
Bolu’da 15 Nisan’da gökyüzüne bakın… Neler olacak?

Merkür'ün göz kamaştırıcı görünümü

Merkür, Nisan ayı boyunca Balık takımyıldızında yer alacak ve ay sonuna doğru gün doğumundan önce batı yönünde Güneş'i geçerek gözlemlenebilir hale gelecek. Ortalama parlaklığı 1.4 kadir olacak.

Venüs'ün gizemli seyri

Venüs, ayın başlarında gün doğumundan hemen önce doğacak ve ay boyunca gözlemlenemeyecek. Balina'dan Balık takımyıldızına geçiş yapacak olan Venüs'ün ortalama parlaklığı -3.8 civarında olacak.

Bolu’da 15 Nisan’da gökyüzüne bakın… Neler olacak?

Mars ve Jüpiter'in gökyüzündeki buluşması

Mars, ayın ilk yarısında Kova'dan Balık takımyıldızına geçecek ve gün batımından önce batarken, Jüpiter ayın başlarında kısa süreliğine gözlemlenebilecek. Her iki gezegen de gökyüzünde etkileyici bir görünüm sunacak.

Satürn, Uranüs ve Neptün'ün uzak güzellikleri

Satürn, Kova takımyıldızında, Uranüs ve Neptün ise sırasıyla Koç ve Balık takımyıldızlarında yer alacak. Bu gezegenlerin gözlemlenmesi, onların Güneş'e olan yakınlıkları nedeniyle zor olabilir.

Göz alıcı Lyrid Meteor Yağmuru

22 Nisan'da, gökyüzü gözlemcileri saatte yaklaşık 20 adet meteorun oluşturduğu büyüleyici Lyrid meteor yağmuruna tanıklık edecek. Bu olay, Nisan ayının gökyüzü takviminde öne çıkan etkinliklerden biri.

Bolu’da 15 Nisan’da gökyüzüne bakın… Neler olacak?

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11 Nis 2024 - 22:15 Bolu/ Bolu- Yaşam

Mahreç  Arzu Sarı

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