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Yangın Felaketi: Karabük'te İki Ev Kül Oldu

Karabük'ün Yeşil Mahalle'sinde meydana gelen yangın felaketi, iki aileyi evsiz bıraktı. Bülbül Sokak'ta kimsenin yaşamadığı iki katlı bir metruk evde başlayan yangın, kısa sürede yanında bulunan müstakil eve de sıçrayarak büyük bir yıkıma yol açtı.

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Yangın Felaketi: Karabük'te İki Ev Kül Oldu mask
Yangın Felaketi: Karabük'te İki Ev Kül Oldu
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Aniden Yükselen Alevler
Edinilen bilgilere göre, olay Yeşil Mahalle Bülbül Sokak'ta meydana geldi. İlk belirlemelere göre yangın, hiç kimsenin ikamet etmediği iki katlı bir evden çıktı. Çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla bitişikteki tek katlı müstakil eve sıçradı. Yangın, bölge sakinlerinin hızlı müdahalesi ve ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kontrol altına alındı.

Yangın Felaketi: Karabük'te İki Ev Kül Oldu

Hızlı Müdahale, Büyük Felaketi Önledi
Vatandaşların ihbarı üzerine hızla olay yerine intikal eden itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, yangına müdahale etti. Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerinin titiz ve özverili çalışmaları sonucunda yangın, daha fazla büyümeden söndürüldü. Ancak, yangın sonucunda her iki ev de ciddi maddi hasar görerek kullanılamaz hale geldi.

Maddi Hasar Büyük
Karabük'teki bu yangın felaketi, sadece iki evin kullanılamaz hale gelmesiyle sonuçlanmadı. Aynı zamanda bölge sakinleri arasında büyük bir üzüntü ve endişe yarattı. Olayla ilgili incelemeler devam ederken, yetkililer yangının çıkış nedeni üzerinde duruyor. İlk tahminlere göre yangın, ihmal veya dikkatsizlik sonucu başlamış olabilir.

Toplumun Dayanışması
Karabük Belediyesi ve yerel topluluklar, yangından etkilenen ailelere destek olmak için hemen harekete geçti. Bu trajik olay, toplumun birlikte hareket etme ve dayanışma içinde olma gücünü bir kez daha gösterdi.

# polis, destek, karabük

11 Nis 2024 - 22:35 Karabük- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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