Feci kazada çok sayıda yaralı var!

Kazanın Detayları ve Yaralıların Durumu

Edinilen bilgilere göre, Berat Ertekin (30) idaresindeki 41 ASZ 560 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Esat Apak (37) yönetimindeki 34 BNU 405 plakalı ciple çarpıştı. Kazayı gören çevre sakinleri hemen 112 Acil Servis ekipleri ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralananlar arasında her iki sürücü ile birlikte Ayşegül Ertekin (31), Öykü Ertekin (3), Şehime Apak (66), Zeliha Apak (35), Rabia Ecem Apak (11) ve Zeynep Rana Apak (8) yer alıyor. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın Ardından

Kaza sonrası Eflani ilçesi sakinleri ve yaralıların aileleri büyük endişe içinde hastaneye akın etti. Sağlık durumları hakkında bilgi almak isteyen yakınları, doktorlardan gelecek iyi haberleri bekliyor. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, yaralıların sağlık durumları genel olarak iyi; ancak tedbir amaçlı tüm yaralılar gözetim altında tutulacak.