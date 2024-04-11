Kaza Sonrası Yaşam Mücadelesi Son Buldu

Tosya'da Meydana Gelen Feci Kaza:
Kastamonu'nun Tosya ilçesi, 9 Mart tarihinde korkunç bir trafik kazasına sahne oldu. Tosya-Kastamonu karayolunda gerçekleşen bu elim olay, iki otomobilin kafa kafaya çarpışmasıyla meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 37 ET 344 ve 37 ET 505 plakalı araçların sürücüleri, direksiyon hakimiyetini kaybetti ve bu, zincirleme bir felakete yol açtı.
Kaza Anında Ağır Yaralananlar:
Kazanın etkisiyle, her iki araçta da bulunan yolcular A.B. ve Engin Taşkın ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Engin Taşkın'ın Acı Dolu Yaşam Mücadelesi:
Kazada ağır yaralanan Engin Taşkın'ın hastanede verdiği yaşam mücadelesi, 1 ay sonra sona erdi. Taşkın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.