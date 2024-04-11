Alkollü Sürücünün Motosikletliye Çarptı: Ehliyetine El Konuldu

Kaza Detayları: Alkollü Sürücü ve Motosikletliye Çarpışma

Ereğli ilçesinin Bağlık Mahallesi'nde gerçekleşen olay, akşam saatlerinde yaşandı. Cengiz E. yönetimindeki 67 AR 821 plakalı Hyundai marka araç, aynı yolda ilerlerken arızalanarak kenara çekilen ve itilmekte olan bir motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Tayip E., acı içinde kaldırıma düştü ve yardım çağrısında bulundu.

Vatandaşlar ve Acil Durum Ekipleri Harekete Geçti

Çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesiyle 112 acil servis ekipleri olay yerine çağrıldı. Ancak yaralı sürücü, ambulans çağrılmasını reddetti. Bu durum üzerine, polis ekipleri kaza ile ilgili gerekli tutanakları düzenleyerek resmi işlemleri başlattı.

Alkollü Sürücüye Yasal İşlem

Kazaya karışan otomobil sürücüsü Cengiz E.'nin yapılan kontrolünde 210 promil alkollü olduğu tespit edildi. Bu durum, sürücünün ciddi şekilde alkollü olduğunu ve trafik güvenliğini tehlikeye attığını gösteriyor. Cengiz E., ifadesi alınmak üzere Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.