11 Nis 2024 - 23:28- Gündem G:

Düzce Yığılca'da Korkutan Ev Yangını: 3 Yaralı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde meydana gelen ev yangınında 3 kişi dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı. Ahşap evde çıkan yangının nedeni araştırılıyor. İtfaiye ekipleri yangını hızla kontrol altına aldı.

Arzu Sarı
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Düzce Yığılca'da Korkutan Ev Yangını: 3 Yaralı mask

Düzce'nin Yığılca İlçesinde Endişe Verici Yangın

Düzce'ye bağlı Yığılca ilçesinin Çukurören köyünde, bir evde yangın çıkması sonucu mahalle sakinleri tedirgin bir akşam geçirdi. Ali F.'nin evinde başlayan ve kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine yetkililere bildirildi.

Hızlı Müdahale Üç Canı Kurtardı

Eve gelen itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri, yangına hızla müdahale etti. Ahşap yapının alev almasıyla kısa sürede odayı saran yangına ilk olarak ev halkı müdahale etti. Bu sırada Ali F., İrfan F. ve Recep F. isimli üç kişi, yoğun duman nedeniyle etkilendi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından üç yaralı, Yığılca Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Maddi Hasar ve Soruşturma

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarıyla yangın kontrol altına alınırken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan inceleme devam ediyor.
# düzce, jandarma

11 Nis 2024 - 23:28 Düzce- Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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