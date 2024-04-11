Melen Çayı'nda Adrenalin Dolu Rafting Sezonu Açılışı: Heyecanı Yüksek, Katılımı Beklenenden Fazla

Melen Çayı'nda Rafting Heyecanı Başlıyor

Düzce'nin Cumayeri ilçesinin muhteşem doğasında yer alan Melen Çayı, rafting tutkunları için adeta bir cennet. Dokuzdeğirmen mevkii, bu heyecan dolu spor için adrenalin severleri ağırlamaya başladı. Katılımcılar, can yeleklerini giyip, botlarını suya indirerek, 15 kilometrelik parkurda kürek çekmenin tadını çıkarıyor.

Yoğun İlgi ve Yüksek Beklentiler

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, ramazan ayının ardından başlayan sezona, bayram tatiliyle birlikte yoğun bir ilginin olduğunu belirtti. Geçen yıl 250 bin kişiye ev sahipliği yapan Melen Çayı'nda bu yıl hedef büyük. Tepe, "Sel veya doğal afet olmazsa, bu yıl 300-400 bin katılımcı bekliyoruz," diyerek beklentilerini dile getiriyor.

Güvenli ve Eğlenceli Bir Deneyim

Melen Çayı'nda bulunan dört rafting tesisi, sezona hızlı bir giriş yaptı. Tesisler, katılımcılara güvenli ve eğlenceli bir deneyim sunmak için titizlikle hazırlandı. Adrenalin tutkunları, doğa içinde debisi yüksek sulara meydan okurken, unutulmaz anlar yaşama fırsatı buluyor.

Melen Çayı Sizi Bekliyor

Birol Tepe, tüm adrenalin severleri Melen Çayı'na davet ediyor. Heyecan dolu bu maceraya katılmak için daha fazla beklemeyin. Melen Çayı'nda sizi unutulmaz bir deneyim bekliyor.