Fatih Sultan Mehmet'in "Göz Bebeği" Amasra'da Bayram Heyecanı Amasra'da Oteller Doldu, Bayramda 500 Bin Turist Bekleniyor!

Fatih Sultan Mehmet'in "Göz Bebeği" Amasra'da Bayram Heyecanı!

Bartın'ın gözde turizm merkezi Amasra'da oteller ve pansiyonlar doldu. 9 günlük Ramazan Bayramı'nda 500 bin turistin gelmesi beklenen Amasra'da yer bulmak zorlaştı.

Doluluk Oranları Geçtiğimiz Yılları Geride Bıraktı

Amasra Boztepe Ada Pansiyon İşletmecisi Halil Tekin, bu sene doluluk oranlarının geçtiğimiz yıllara göre daha fazla olduğunu ve tatilcilerin yer bulma konusunda sıkıntı yaşayabileceğini ifade etti. Tekin, pansiyon sayısının azalmasına ve rezervasyonların son güne bırakılmasına dikkat çekti.

Belediye Başkanı Çakır: "Amasra Hazır!"

Bayramlarda Amasra'ya ziyaretçi akını beklediklerini belirten Belediye Başkanı Recai Çakır, bu sene 500 binin üzerinde turistin gelmesini öngördüklerini söyledi. Çakır, Amasra'nın misafirlerini ağırlamaya hazır olduğunu ve tatilcilerin rezervasyonlarını önceden yaptırmalarını tavsiye etti.