Hendek'te Aile Faciası: Üvey Anne ve Baba, Oğulları Tarafından Öldürüldü!

Aile İçinde Kanlı Kavga: Üvey Anne, Baba ve Oğul Hayatını Kaybetti!

Hendek'te yaşanan aile içi kavgada üvey anne ve baba, oğulları tarafından silahla öldürüldü. Olayın ardından iki kardeş arasında çıkan kavgada ise ağabey, kardeşi tarafından kesici alet ile öldürüldü.

Mal Varlığı Tartışması Kanlı Kavgaya Dönüştü

9 Nisan Salı günü akşam saatlerinde Hendek ilçesinde bulunan Hantek Konutları'nda Çelik ailesi arasında mal varlığı sebebiyle tartışma çıktı. İkinci katta bulunan evde yaşanan kavgada Mevlüt Çelik, silah ile üvey annesi Melek Çelik (37) ve babası Vahdettin Çelik'i (66) öldürdü.

Kardeş Kavgasında Bir Kişi Daha Hayatını Kaybetti

Olayın ardından evin bulunduğu site içerisinde sokakta Mevlüt ve Selçuk Çelik isimli iki kardeş arasında yaşanan kavga esnasında Selçuk Çelik, ağabeyi Mevlüt'ü kesici alet ile öldürdü. Bu esnada Mevlüt Çelik'in silahından çıkan kurşun, Selçuk Çelik'i omzundan yaraladı. Hayatını kaybeden 3 kişi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga götürüldü.

Mevlüt Çelik Cenaze Namazı Kılınmadan Defnedildi

Cinayete kurban giden Melek ve Vahdettin Çelik için cenaze namazı kılınırken, üvey annesi ve öz babasını öldürdükten sonra omzundan silahla yaraladığı kardeşi Selçuk Çelik tarafından kesici alet ile öldürülen 49 yaşındaki Mevlüt Çelik cenaze namazı kılınmadan defnedildi.