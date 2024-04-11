Böyle yolculuk olur mu? Adam Sehpayı Taşımak İçin Otomobilin Bagajında Yolculuk Yapıyor!

Bagajda Sehpa ile Yolculuk Eden Adam Şaşırttı!

Sakarya'nın Erenler ilçesinde otomobilin bagajında sehpa ile yolculuk yapan bir adam görenleri şaşırttı. Sehpaya zarar gelmemesi için altına yatarak tutan adamın ilginç yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yavuz Selim Caddesi üzerinde yaşanan olayda, bir otomobilin bagajında uzanmış şekilde sehpa taşıyan bir adam görenler şaşkına döndü. Adamın sehpaya zarar gelmemesi için altına yatarak tutması dikkat çekti.

Olayı cep telefonu kamerasıyla kaydeden vatandaşlar, "Adam hiç kımıldamıyor, manken olmasın bu? Bir korna çal bakayım korkacak mı" diyerek şaşkınlıklarını dile getirdi.

Bagajdaki adamın ise kornaya el sallayarak karşılık verdiği görüldü.

Sosyal Medyada Viral Oldu

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Birçok kullanıcı adamın ilginç taşımacılık yöntemine yorum yaptı. Bazı kullanıcılar adamın sehpayı taşımak için başka bir çaresi olmadığını ve bu nedenle ilginç bir yönteme başvurduğunu savundu.

Bazı kullanıcılar ise adamın bu şekilde yolculuk yapmasının tehlikeli olduğunu ve trafik kurallarına uymadığını dile getirdi.

Olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.