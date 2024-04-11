Karasu ve Kocaali'de Bayram Şoku! Sahiller Boş Kaldı

Düşük Hava Sıcaklığı Tatilcileri Kaçırdı
Geçtiğimiz bayramlarda dolup taşan Sakarya'nın Karasu ve Kocaali sahilleri bu bayramda hava sıcaklığının düşük olması sebebiyle boş kaldı. Alışılagelmiş bayram yoğunluğu görülmezken, ilçe merkezlerinde daha fazla hareketlilik yaşandı.
Soğuk Havalar Tatil Planlarını Değiştirdi
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi ve yağmur ihtimalinin yüksek olması, tatilcileri Karasu ve Kocaali'den uzak tuttu. Sahil şeridinde yer alan işletmeler de bu durumdan olumsuz etkilendi.
Bazı Tatilciler Yürüyüşü Tercih Etti
Soğuk havaya rağmen Karasu ve Kocaali'ye gelen bazı tatilciler, sahil şeridinde yürüyüş yapmayı ve manzaranın tadını çıkarmayı tercih etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.