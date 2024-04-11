Karasu ve Kocaali'de Bayram Şoku! Sahiller Boş Kaldı

Düşük Hava Sıcaklığı Tatilcileri Kaçırdı

Geçtiğimiz bayramlarda dolup taşan Sakarya'nın Karasu ve Kocaali sahilleri bu bayramda hava sıcaklığının düşük olması sebebiyle boş kaldı. Alışılagelmiş bayram yoğunluğu görülmezken, ilçe merkezlerinde daha fazla hareketlilik yaşandı.

Soğuk Havalar Tatil Planlarını Değiştirdi

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi ve yağmur ihtimalinin yüksek olması, tatilcileri Karasu ve Kocaali'den uzak tuttu. Sahil şeridinde yer alan işletmeler de bu durumdan olumsuz etkilendi.

Bazı Tatilciler Yürüyüşü Tercih Etti

Soğuk havaya rağmen Karasu ve Kocaali'ye gelen bazı tatilciler, sahil şeridinde yürüyüş yapmayı ve manzaranın tadını çıkarmayı tercih etti.