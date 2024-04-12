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Süper Lig'de yabancı VAR hakemleri sahada: İşte yabancı VAR ataması yapılan maçlar!

Trendyol Süper Lig, 32. haftadan itibaren yabancı Video Yardımcı Hakemi (VAR) uygulamasına geçiyor. İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda ve Portekiz'den elit hakemler, sezon sonuna kadar kritik maçlarda görev yapacak.

İhlas Haber Ajansı
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Süper Lig'de yabancı VAR hakemleri sahada: İşte yabancı VAR ataması yapılan maçlar! mask
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig için büyük bir yeniliğe imza atarak, 32. haftadan itibaren sezon sonuna kadar haftanın kritik maçlarında yabancı Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasını başlatacağını duyurdu. Bu karar, ligdeki adil oyun standartlarını daha da yükseltmeyi amaçlıyor.

Süper Lig'de yabancı VAR hakemleri sahada: İşte yabancı VAR ataması yapılan maçlar!

Avrupa'nın Elite Hakemleri Türkiye'de

TFF'nin UEFA ve Avrupa'nın beş büyük futbol federasyonu ile yaptığı görüşmeler sonucunda, İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda ve Portekiz'den gelen üst düzey hakemler, Türkiye'nin en üst futbol ligi olan Süper Lig'de görev yapacak. Bu hakemler, özellikle ligin kritik maçlarında sahada yer alacaklar.

Çok Dilli İletişim

Bu uluslararası hakemlerin etkili bir şekilde görev yapabilmeleri için iletişim dili hem Türkçe hem de İngilizce olacak. Yabancı VAR hakemlerinin yanında, İngilizce iletişim kurabilecek AVAR, AVAR 2 ve VAR Destekçisi (VAR Support) gibi rollerde de görev alacak kişiler belirlendi. Bu düzenleme, maç sırasında herhangi bir iletişim sorununu önlemeyi hedefliyor.

Hangi Maçlarda Yabancı VAR Görev Yapacak?

TFF tarafından yapılan duyuruya göre, 32. haftada başlayacak olan bu uygulama ile yabancı VAR hakemlerinin hangi maçlarda görev yapacağı da belirlenmiş durumda. Bu atamalar, ligdeki puan durumuna ve takımların karşılaşacağı kritik maçlara göre şekillendirilecek.

İşte yabancı VAR ataması yapılacak maçlar

MKE Ankaragücü - Gaziantep Futbol Kulübü

Fatih Karagümrük - Fenerbahçe

Corendon Alanyaspor- Galatasaray

# türkiye, avrupa, uluslararası

12 Nis 2024 - 12:57 - Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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