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Sakaryaspor, Erzurumspor karşılaşması için hazırlıklarını sürdürüyor

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Erzurumspor FK ile karşılaşacak. Rüstemler Tesisleri'nde yoğun bir hazırlık sürecinden geçen takım, dinamik ısınma, istasyon çalışmaları ve taktiksel hazırlıklarla maça hazır hale geliyor.

İhlas Haber Ajansı
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Sakaryaspor, Erzurumspor karşılaşması için hazırlıklarını sürdürüyor mask
Sakaryaspor, Erzurumspor karşılaşması için hazırlıklarını sürdürüyor
Sakaryaspor, Erzurumspor karşılaşması için hazırlıklarını sürdürüyor
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Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Erzurumspor FK ile yapacağı deplasman maçının hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Rüstemler Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanlarda takım, Teknik Direktör Tuncay Şanlı'nın önderliğinde kusursuz bir performans sergilemeyi hedefliyor.

Sakaryaspor, Erzurumspor karşılaşması için hazırlıklarını sürdürüyor

Dinamik başlangıç

Antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, kondisyonlarını en üst seviyeye çıkarmak için enerjik ve tempolu bir ısınma sürecinden geçti. Bu bölüm, oyuncuların maç temposuna uyum sağlamaları açısından büyük önem taşıyor.

Sakaryaspor, Erzurumspor karşılaşması için hazırlıklarını sürdürüyor

İstasyon çalışmaları ve taktik hazırlıklar

Dinamik ısınmanın ardından futbolcular, çeşitli istasyon çalışmalarıyla becerilerini artırmaya yönelik drills gerçekleştirdi. Takım, bu bölümde pas, dribbling ve pozisyon alma gibi temel futbol becerilerini geliştirmeye odaklandı. Antrenman, taktiksel oyunlar ve şut çalışmalarıyla son buldu, böylece oyuncuların hem fiziksel hem de taktiksel hazırlıkları tamamlandı.

Sakaryaspor, Erzurumspor karşılaşması için hazırlıklarını sürdürüyor

Sağlık durumu güncellemeleri

Antrenman sırasında, takımın önemli oyuncularından Sinan Kurt, yaşadığı ağrılar nedeniyle tedbir amaçlı olarak özel bir program dahilinde çalıştı. Nsana Simon ise sakatlığı sebebiyle antrenmana katılamadı. Bu durumlar, teknik ekibin stratejilerini ve kadro seçimlerini etkileyebilir.

Sakaryaspor, Erzurumspor karşılaşması için hazırlıklarını sürdürüyor

Takım ruhu ve bayramlaşma

Öte yandan, antrenman öncesinde futbolcular ve yönetim kurulu üyeleri bayramlaşarak takım ruhunu ve birlikteliği pekiştirdi. Bu tür etkinlikler, takım içi iletişimi ve moral değerleri güçlendiriyor.

Sakaryaspor, Erzurumspor karşılaşması için hazırlıklarını sürdürüyor

12 Nis 2024 - 13:03 Sakarya- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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