5 Torun sahibi genç delikanlının spor aşkı durdurulamıyor

Türk Hava Kuvvetleri’nden emekli olan Dursun Parlak, judo ve güreş alanlarında uluslararası başarılar elde etmiş bir sporcu olarak tanınıyor. 61 yaşına rağmen hâlâ ağır antrenman temposuyla çalışan Parlak, sporu bir yaşam biçimi olarak benimsemiş durumda. Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda genç sporcularla birlikte antrenmanlar yapan Parlak, azmi ve tutkusuyla dikkat çekiyor.

Spor ve sağlık üzerine görüşler

Parlak, spor yapmanın sadece fiziksel değil, aynı zamanda ruhsal sağlık için de önemli olduğunu vurguluyor. Uzun yıllar boyunca aktif bir sporcu olarak, spor salonlarının yanı sıra günlük yaşantısında da aktif kalmayı sürdürüyor. Yürüyerek günlük işlerini halledebilen Parlak, sigara gibi kötü alışkanlıklara karşı da mücadele ediyor ve bu konuda gençleri bilinçlendirmeye çalışıyor.

Sporcular ve eğitimciler tarafından takdir ediliyor

Güreşte Veteranlar Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden ve uluslararası arenada hakemlik yapan Parlak, meslektaşları ve öğrencileri tarafından değerli bir öğretmen olarak görülüyor. Judo ve güreşte elde ettiği başarılarla uluslararası platformlarda Türkiye’yi gururla temsil eden Parlak, yaşamının sonuna kadar sporla ve gençlerle iç içe olmayı hedefliyor.

Aile ve kişisel hayat

Parlak, aile yaşantısında da aktif bir rol oynamakta, eşi ve çocuklarıyla zaman geçirmenin yollarını aramaktadır. Ancak, yoğun spor temposu bazen aile içi dinamikleri zorlayabilmektedir. Sporcu, ailesinin desteği ve anlayışı sayesinde bu tutkusunu sürdürebilmektedir.

Bu yaşam tarzı, Parlak'ın hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı üzerinde olumlu etkiler yaratıyor ve onu hayatın zorluklarına karşı daha dirençli kılıyor. Dursun Parlak, spor yaparak elde ettiği huzur ve mutluluğu her fırsatta dile getiriyor ve herkese spor yapmanın önemini hatırlatıyor.