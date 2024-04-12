Fenerbahçe'de gece yarısı temizlik: Ali Koç, Zajc'ı kadro dışı bırakıyor, sağlık ekibiyle yolları ayırıyor

Fenerbahçe, UEFA Konfederasyon Kupası çeyrek final ilk maçında Yunanistan'ın güçlü ekibi Olympiakos'a konuk oldu. Maçta 3-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, Tadic ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle umutlarını Kadıköy'e taşımış olsa da, maç sonrası eleştirilerin odağı oldu. Teknik direktör İsmail Kartal'ın oyuncu tercihleri ve takımın genel performansı, özellikle Neo Spor kanalında yorumcu Serdar Ali Çelikler tarafından sert bir dille eleştirildi.

Ali Koç'tan radikal kararlar geliyor

Serdar Ali Çelikler'in açıklamalarına göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, mevcut durum karşısında sessiz kalmayacak. Başkan Koç'un, teknik direktör İsmail Kartal başta olmak üzere, sağlık ekibini de görevden alması bekleniyor. Çelikler, "Ali Koç başkanlığını göstermeli. İsmail Kartal ve onun 3. sınıf ekibi Fenerbahçe için yeterli değiller," ifadelerini kullandı. Bu çarpıcı yorumlar, Fenerbahçe'nin sezon genelindeki başarısızlıklarını da gözler önüne serdi.

Sağlık ekibi için değişim zamanı

Fenerbahçe'nin sakatlık sorunları da dikkat çekiyor. Çelikler, mevcut sağlık ekibinin yetersiz kaldığını ve bu durumun takım performansını doğrudan etkilediğini belirtti. Özellikle Cengiz Ünder, King, Ferdi Kadıoğlu ve diğer birkaç oyuncunun uzun süreli sakatlıkları, bu eleştirileri güçlendiren faktörler arasında yer aldı.

Maç sonrası tartışmalı yorumlar

Fenerbahçe'nin Olympiakos karşısında sergilediği performans, maç sonrası tartışmaları da beraberinde getirdi. İsmail Kartal ve ekibinin, önemli bir Avrupa maçında beklenen performansı gösterememesi, eleştirileri daha da alevlendirdi. Çelikler, "Olympiakos gibi bir takıma yenildin, sen Kadıköy'de 2 farklı yenebilecek misin Olympiakos'u? Tur yüzde 65 Olympiakos'un," sözleriyle, rövanş maçı öncesi endişeleri dile getirdi.

Fenerbahçe'nin Avrupa'da ve Türkiye'de zorlu yolu

Bu sezon Fenerbahçe'nin hedefleri arasında birden fazla kupa kazanmak vardı, ancak takımın erken safhalarda elendiği turnuvalar, yönetim ve teknik ekibin üzerindeki baskıyı arttırdı. Ali Koç'un bu duruma müdahalesi, kulüpte bir dönüm noktası olabilir. Başkanın, teknik ekibi ve sağlık heyetini gözden geçirmesi ve yeniliklere gitmesi bekleniyor.

Ne bekleniyor?

Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar olan süreçte nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Başkan Ali Koç'un ve yönetimin alacağı kararlar, kulübün gelecek sezonki yapılanmasını da doğrudan etkileyecek. Önümüzdeki günler, Fenerbahçe için kritik kararların alınacağı bir döneme işaret ediyor.