Bayram tatilinde karayolları kana bulandı: Kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı, kaç kaza yaşandı?  

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk altı gününde yaşanan trafik kazalarına dair çarpıcı bilgiler paylaştı. Bakan Yerlikaya'nın aktardığına göre, bu süre zarfında toplam 3 bin 706 trafik kazası gerçekleşti ve bu kazalar sonucunda 48 vatandaş hayatını kaybetti, 6 bin 184 vatandaş ise yaralandı.

Yoğun denetimler ve kazaların detayları

Bakan Yerlikaya'nın X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bayram tatilinde gerçekleştirilen trafik denetimlerine değindi. Yapılan açıklamaya göre, bayram tatilinin altıncı gününde toplam 635 trafik kazası yaşandı. Ayrıca, 391 bin 472 araç denetlendi ve bu araçlardan 23 bin 813'üne hız ve radar ihlali nedeniyle işlem yapılırken, 23 bin 886 araca ise çeşitli nedenlerden dolayı diğer işlemler uygulandı.

Dönüş yolculukları ve trafikte beklenen yoğunluk

İçişleri Bakanı, bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte dönüş yolculuklarının başladığını ve trafik yoğunluğunun artacağını belirtti. Vatandaşlara güvenli bir yolculuk için uyarılarda bulunan Yerlikaya, aşırı hız yapılmaması ve emniyet kemeri kullanımının önemine vurgu yaptı.

Trafik ekiplerinin 24 saat görev başında

Bayram tatili boyunca trafik polisleri ve jandarma trafik ekipleri, 24 saat esasına göre denetimlerine devam etti. Bakan Yerlikaya, alınan tüm önlemlere rağmen meydana gelen kazaların ve kayıpların üzüntü verici olduğunu dile getirdi ve tüm sürücüleri trafik kurallarına uymaya çağırdı.

Önlemler ve güvenlik çağrısı

Bayram tatilinde meydana gelen trafik kazaları ve sonuçları, trafik güvenliğinin önemini bir kez daha gündeme getirdi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, sürücülerin ve yolcuların güvenliği için gerekli tüm önlemlerin alındığını belirtti ve trafik kurallarına uyulmasının hayati önem taşıdığının altını çizdi.