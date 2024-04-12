- Gündem

Manchester'dan Dalaman'a uçuş sırasında havada ortalık karıştı, uçak Belgrad'a indi

Manchester'dan Türkiye'ye seyahat eden bir SunExpress uçağı, yolcu kavgası nedeniyle ani bir rota değişikliği yaparak Sırbistan'ın Belgrad şehrine iniş yaptı. Olay yerine polis müdahale etti ve sorunlu yolcular tutuklandı.

Haber Merkezi
Haber Merkezi Tüm Haberleri
Manchester'dan Dalaman'a uçuş sırasında havada ortalık karıştı, uçak Belgrad'a indi mask
Manchester'dan Dalaman'a uçuş sırasında havada ortalık karıştı, uçak Belgrad'a indi
Manchester'dan Dalaman'a uçuş sırasında havada ortalık karıştı, uçak Belgrad'a indi
+2
Haber albümü için resme tıklayın

9 Nisan 2024 tarihinde Manchester Havalimanı'ndan Dalaman'a gitmek üzere havalanan SunExpress uçağı, yolculuk sırasında çıkan bir kavga nedeniyle rotasını değiştirerek Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a iniş yapmak zorunda kaldı.

Manchester'dan Dalaman'a uçuş sırasında havada ortalık karıştı, uçak Belgrad'a indi

Olayın detayları

Yerel saatle 19.30 civarında havalanan uçak, seyir halindeyken içerisinde başlayan bir yolcu tartışması durumunu kontrol altına almak amacıyla Belgrad'a yönlendirildi. FlightRadar verilerine göre, uçak Belgrad üzerinde bir süre daireler çizdikten sonra iniş yaptı.

Manchester'dan Dalaman'a uçuş sırasında havada ortalık karıştı, uçak Belgrad'a indi

Kargaşa ve müdahale

Sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülere göre, uçaktaki bir adam diğer bir yolcuya bağırarak küfürler savurdu. Kısa süre içerisinde tartışma büyüdü ve başka bir kadın yolcu da olaya dahil oldu. Bu gelişmeler üzerine pilot acil iniş kararı aldı.

Manchester'dan Dalaman'a uçuş sırasında havada ortalık karıştı, uçak Belgrad'a indi

Sonuç ve uçuşun devamı

Belgrad Havalimanı'na başarılı bir şekilde iniş yapan uçakta, problemli olarak görülen yolcular hemen polis tarafından uçaktan indirildi. SunExpress'ten yapılan açıklamada, yolcuların ve mürettebatın güvenliği için gerekli tüm önlemlerin alındığı ve uçağın gerekli kontrollerin ardından yolcularını alarak Dalaman'a doğru yoluna devam ettiği belirtildi.

Manchester'dan Dalaman'a uçuş sırasında havada ortalık karıştı, uçak Belgrad'a indi

SunExpress'ten resmi açıklama

SunExpress tarafından yapılan açıklamada, "XQ505 seferimiz, yolcu tartışması sebebiyle Belgrad'a yönlendirilmek zorunda kalmıştır. Olaya karışan yolcular, inişimizin ardından yerel yasalar çerçevesinde polis tarafından gözaltına alınmıştır. Yolcularımızın ve ekibimizin güvenliği her zaman önceliğimizdir" ifadeleri kullanıldı.

# nisan, polis, Medya

12 Nis 2024 - 14:23 Muğla/ Dalaman- Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL