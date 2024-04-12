Manchester'dan Dalaman'a uçuş sırasında havada ortalık karıştı, uçak Belgrad'a indi

9 Nisan 2024 tarihinde Manchester Havalimanı'ndan Dalaman'a gitmek üzere havalanan SunExpress uçağı, yolculuk sırasında çıkan bir kavga nedeniyle rotasını değiştirerek Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a iniş yapmak zorunda kaldı.

Olayın detayları

Yerel saatle 19.30 civarında havalanan uçak, seyir halindeyken içerisinde başlayan bir yolcu tartışması durumunu kontrol altına almak amacıyla Belgrad'a yönlendirildi. FlightRadar verilerine göre, uçak Belgrad üzerinde bir süre daireler çizdikten sonra iniş yaptı.

Kargaşa ve müdahale

Sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülere göre, uçaktaki bir adam diğer bir yolcuya bağırarak küfürler savurdu. Kısa süre içerisinde tartışma büyüdü ve başka bir kadın yolcu da olaya dahil oldu. Bu gelişmeler üzerine pilot acil iniş kararı aldı.

Sonuç ve uçuşun devamı

Belgrad Havalimanı'na başarılı bir şekilde iniş yapan uçakta, problemli olarak görülen yolcular hemen polis tarafından uçaktan indirildi. SunExpress'ten yapılan açıklamada, yolcuların ve mürettebatın güvenliği için gerekli tüm önlemlerin alındığı ve uçağın gerekli kontrollerin ardından yolcularını alarak Dalaman'a doğru yoluna devam ettiği belirtildi.

SunExpress'ten resmi açıklama

SunExpress tarafından yapılan açıklamada, "XQ505 seferimiz, yolcu tartışması sebebiyle Belgrad'a yönlendirilmek zorunda kalmıştır. Olaya karışan yolcular, inişimizin ardından yerel yasalar çerçevesinde polis tarafından gözaltına alınmıştır. Yolcularımızın ve ekibimizin güvenliği her zaman önceliğimizdir" ifadeleri kullanıldı.