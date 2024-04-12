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Bolulu hakeme, Osmaniyespor - Bayburt Özel İdarespor maçında kritik görev

Bolulu hakem Batuhan Topçu, 14 Nisan Pazar günü, Osmaniye'nin 7 Ocak Stadı'nda gerçekleşecek olan kritik TFF 3. Lig maçında Osmaniyespor ile Bayburt Özel İdare Spor arasındaki karşılaşmayı yönetecek. Maç, küme düşme tehlikesi yaşayan Bayburt için büyük önem taşıyor.

Mustafa Aykan
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Bolulu hakeme, Osmaniyespor - Bayburt Özel İdarespor maçında kritik görev mask
Bolulu hakeme, Osmaniyespor - Bayburt Özel İdarespor maçında kritik görev
Bolulu hakeme, Osmaniyespor - Bayburt Özel İdarespor maçında kritik görev
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF 3. Lig'in 28. haftasında gerçekleşecek Osmaniyespor ve Bayburt Özel İdare Spor arasındaki önemli maç için hakem atamalarını gerçekleştirdi. Bolu’dan genç ve başarılı hakem Batuhan Topçu, 14 Nisan Pazar günü Osmaniye'nin 7 Ocak Stadı'nda saat 15:00'te başlayacak olan bu kritik mücadelede görev alacak.

Bolulu hakeme, Osmaniyespor - Bayburt Özel İdarespor maçında kritik görev

Hakem kadrosu ve görev dağılımı

Maçın hakemliğini Evren Aydoğan yaparken, yardımcı hakem olarak Bolu’dan Batuhan Topçu ile Okan Delier görev alacaklar. Bu üçlünün tecrübesi, maçın hakkaniyetli ve adil bir şekilde yönetilmesini sağlamak için kritik bir rol oynayacak.

Bolulu hakeme, Osmaniyespor - Bayburt Özel İdarespor maçında kritik görev

Ligdeki durum ve maçın önemi

Lig sıralamasında Bayburt Özel İdare Spor, 19 puan ile 13. sırada yer alarak küme düşme hattına yakın bir konumda bulunurken, Osmaniyespor ise 29 puanla 10. sırada daha rahat bir pozisyonda. Bayburt için bu maç, küme düşme tehlikesinden uzaklaşmak adına hayati bir öneme sahip.

Bolulu hakeme, Osmaniyespor - Bayburt Özel İdarespor maçında kritik görev

Kimdir hakem Batuhan Topçu?

Bolu bölgesinden yetişen genç ve yetenekli bir hakem olan Batuhan Topçu, spor kariyerinde gösterdiği başarılarla dikkat çekiyor. Bu zorlu maç, Topçu'nun kariyerindeki deneyimlerine değerli bir katkı sağlayacak ve onun yeteneklerini daha geniş bir kitleye sergileme fırsatı sunacak.

Bolulu hakeme, Osmaniyespor - Bayburt Özel İdarespor maçında kritik görev

Maç detayları ve beklentiler

14 Nisan'da gerçekleşecek bu maç, Osmaniye'nin 7 Ocak Stadı'nda futbolseverler için büyük bir heyecan kaynağı olacak. Her iki takım için de sezonun dönüm noktalarından biri olan bu karşılaşmada, Bolulu hakem Batuhan Topçu'nun yönetiminde kıyasıya bir mücadele bekleniyor.

# nisan, spor, türkiye, pazar

12 Nis 2024 - 15:20 Bolu- Spor

Mahreç  Mustafa Aykan

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