Boluspor ile Ümraniyespor 15. kez karşı karşıya: Tarihi rekabette kim daha üstün?

Boluspor ve Ümraniyespor, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu mücadele, ligdeki 15. randevuları olacak. 9. sırada yer alan Boluspor, bu karşılaşmayla birlikte ligdeki konumunu güçlendirmeyi ve play off yarışında iddialı bir konuma gelmeyi hedefliyor. Ümraniyespor ise 11. sırada bulunuyor ve bu maçta alacakları puanlarla daha yukarı sıralara tırmanmak istiyor.

Kritik mücadele

Boluspor, ligde son üç maçtır galibiyete hasret kalmış durumda. Kırmızı-beyazlılar, iç sahada bu sezon toplam 14 maça çıktı ve bu maçlardan 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle ayrıldı. Son iç saha maçında Gençlerbirliği'ne 2-1 kaybeden Boluspor, Ümraniyespor karşısında 3 puan alarak taraftarını sevindirmek istiyor.

Rakamlarla mücadele

Boluspor ve Ümraniyespor arasındaki 14 karşılaşmadan Boluspor 6 kez, Ümraniyespor ise 5 kez galip ayrıldı. 3 maç beraberlikle sonuçlandı. Bu rekabette Boluspor 19 gol atarken, Ümraniyespor ise 17 golle karşılık verdi.

Hakem kadrosu açıklandı

Önemli karşılaşmayı hakem Ömer Faruk Gültekin yönetecek. Gültekin'in yardımcılıklarını Kemal Elmas ve Kemal Mavi yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sercan Karaca olacak.