Boluspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında, futbolseverler Bolu Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşecek olan heyecan dolu karşılaşmayı sabırsızlıkla bekliyor. 13 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak olan mücadele, Boluspor ile Ümraniyespor arasında geçecek. Ligde şimdiye kadar 43 puan toplayarak 9. sıradaki yerini koruyan Boluspor, evinde Ümraniyespor'u ağırlayacak. Rakip takım ise 34 puanla 11. sırada bulunuyor.

Geçmişten günümüze rekabet

İki takım arasında daha önce yapılan 14 maçın sonuçlarına bakıldığında, Boluspor 6, Ümraniyespor ise 5 galibiyet alırken, 3 maç berabere sonuçlandı. Bu rekabette Boluspor, rakip fileleri toplam 19 kez havalandırırken, Ümraniyespor 17 golle karşılık verdi. Bu istatistikler, iki takımın ne kadar dengeli bir mücadele sergilediğini ortaya koyuyor.

İç saha ve dış saha performansları

Boluspor bu sezon iç sahada oynadığı 14 maçtan 21 puan toplayarak iç sahada 10. sırada yer alıyor. Ümraniyespor ise deplasman performansıyla dikkat çekiyor. İki takımın bu mücadelesi, ligdeki yerlerini sağlamlaştırma adına büyük önem taşıyor.

Maç detayları ve canlı yayın bilgileri

Bu kritik karşılaşmayı hakem Ömer Faruk Gültekin yönetecek. Gültekin'e Kemal Elmas ve Kemal Mavi yardımcı hakem olarak eşlik edecek. Dördüncü hakem ise Sercan Karaca olacak. Futbolseverler, bu önemli mücadeleyi TRT Spor ve Bein 1 Max kanalları üzerinden canlı olarak izleyebilecekler.