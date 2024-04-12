Çocukların bayram eğlencesi kabusa dönüştü!

Yangın, Bolu'nun Sağlık Mahallesi Seher Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Kalcıoğlu’na ait tek katlı boş eve, sokakta oynayan çocuklar tarafından torpil atıldı. İddiaya göre ev içerisine atılan torpilin patlamasıyla boş evin içerisinde yangın çıktı. Evden dumanlar çıktığın fark eden vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangın nedeniyle tek katlı ev kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış sebebinin bulunması için çalışma başlatıldı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.