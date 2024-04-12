Işıkta fayda etmedi iki otomobil birbirine girdi

Kaza, saat 16.30 sıralarında D-100 Karayolu Doğanlı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre K.A. idaresindeki 81 BZ 101 plakalı otomobil, Bolu istikametinden Düzce istikametine seyir halindeyken ışıklı kavşakta N.B. idaresindeki 14 BR 886 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü N.B. hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahalesini yaparak Atatürk Devlet Hastanesine sevk etti.
Güvenlik güçleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.