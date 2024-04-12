Ajda Pekkan'dan Kıbrıs Grand Sapphire Resort’te efsane konser!

Süperstar Sahneye Dönüyor
Türk pop müziğinin efsanevi ismi Ajda Pekkan, Ramazan Bayramı’nın ilk günü büyük bir geri dönüş yaptı. Kıbrıs, İskele'de bulunan ve henüz kapılarını açan Grand Sapphire Resort Hotel’de sahneye çıkan Pekkan, izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.
Şık ve Zarif: Ajda Pekkan Sahne Kıyafetiyle Göz Kamaştırdı
Ünlü Türk sanatçı, sahne öncesinde basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği kısa sohbette, modacı Burcu Sedef tarafından tasarlanan şık kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Pekkan, özel olarak hazırlanan bu kıyafetle sahne ışıklarını adeta üzerine topladı.
Grand Sapphire Resort Otel Açılışını Ajda Pekkan İle Kutladı
Üç ay süren sağlık sorunlarından sonra sahnelere dönen Pekkan, yeni açılan otelin açılış gecesinde performans sergileyerek, otelin ve Sapphire ailesinin Kıbrıs’a yaptığı değerli yatırıma teşekkür etti. Otelin muhteşem atmosferi ve Ajda Pekkan’ın eşsiz performansı, geceye damga vurdu.
Sağlığına Kavuşan Süperstar, Bayram Coşkusunu İkiye Katladı
Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan sanatçı, bu özel gecede sahneye çıkmanın heyecanını ve mutluluğunu dile getirdi. Bayram coşkusunu da göz önünde bulunduran Pekkan, hazırlıklarını bu özel güne özgü bir şekilde yaptığını ve herkese bayramın en içten dilekleriyle mutluluklar dilediğini belirtti.
Bu özel gece, hem Ajda Pekkan’ın sahne performansı hem de Grand Sapphire Resort Hotel’in büyüleyici atmosferi ile unutulmaz anlara sahne oldu. Efsanevi sanatçının sahneye dönüşü ve otelin çarpıcı açılışı, katılımcılar için büyüleyici bir deneyim yarattı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.