Ajda Pekkan'dan Kıbrıs Grand Sapphire Resort’te efsane konser!

Süperstar Sahneye Dönüyor

Türk pop müziğinin efsanevi ismi Ajda Pekkan, Ramazan Bayramı’nın ilk günü büyük bir geri dönüş yaptı. Kıbrıs, İskele'de bulunan ve henüz kapılarını açan Grand Sapphire Resort Hotel’de sahneye çıkan Pekkan, izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Şık ve Zarif: Ajda Pekkan Sahne Kıyafetiyle Göz Kamaştırdı

Ünlü Türk sanatçı, sahne öncesinde basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği kısa sohbette, modacı Burcu Sedef tarafından tasarlanan şık kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Pekkan, özel olarak hazırlanan bu kıyafetle sahne ışıklarını adeta üzerine topladı.

Grand Sapphire Resort Otel Açılışını Ajda Pekkan İle Kutladı

Üç ay süren sağlık sorunlarından sonra sahnelere dönen Pekkan, yeni açılan otelin açılış gecesinde performans sergileyerek, otelin ve Sapphire ailesinin Kıbrıs’a yaptığı değerli yatırıma teşekkür etti. Otelin muhteşem atmosferi ve Ajda Pekkan’ın eşsiz performansı, geceye damga vurdu.

Sağlığına Kavuşan Süperstar, Bayram Coşkusunu İkiye Katladı

Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan sanatçı, bu özel gecede sahneye çıkmanın heyecanını ve mutluluğunu dile getirdi. Bayram coşkusunu da göz önünde bulunduran Pekkan, hazırlıklarını bu özel güne özgü bir şekilde yaptığını ve herkese bayramın en içten dilekleriyle mutluluklar dilediğini belirtti.

Bu özel gece, hem Ajda Pekkan’ın sahne performansı hem de Grand Sapphire Resort Hotel’in büyüleyici atmosferi ile unutulmaz anlara sahne oldu. Efsanevi sanatçının sahneye dönüşü ve otelin çarpıcı açılışı, katılımcılar için büyüleyici bir deneyim yarattı.





