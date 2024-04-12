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Bu habere dikkat edin! Tatilciler akın akın dönüyor!

9 günlük Ramazan Bayramı sebebiyle memleketlerine ve tatil bölgelerine giden tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı. TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Osman Aykan
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Bu habere dikkat edin! Tatilciler akın akın dönüyor! mask
Bu habere dikkat edin! Tatilciler akın akın dönüyor!
Bu habere dikkat edin! Tatilciler akın akın dönüyor!
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9 günlük Ramazan Bayramı tatili sebebiyle 1 hafta önce memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek üzere yola çıkan tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı. Türkiye’nin en önemli geçiş noktalarından biri olan TEM Otoyolu’nun ve D-100 karayolunun Bolu geçişinde tatilcilerin dönüş yolculuğu nedeniyle trafik akıcı seyrediyor.

Bu habere dikkat edin! Tatilciler akın akın dönüyor!

Tatilin bitmesine 2 gün kalmasına rağmen sürücüler erkenden yola çıkarak Bolu geçişinde akıcı yoğunluk oluşturdu. Trafik, karayolları ve jandarma ekiplerince geniş güvenlik tedbirleri yollarda alınmış durumda.

Bu habere dikkat edin! Tatilciler akın akın dönüyor!

İstanbul ile Ankara’yı birbirine bağlayan bir nokta olan Bolu geçişinde, dönüş trafiğinin pazar günü akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
# türkiye, trafik, ramazan, ankara, istanbul

12 Nis 2024 - 20:00 - Gündem

Mahreç  Osman Aykan

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