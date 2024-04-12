Bu habere dikkat edin! Tatilciler akın akın dönüyor!

9 günlük Ramazan Bayramı tatili sebebiyle 1 hafta önce memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek üzere yola çıkan tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı. Türkiye’nin en önemli geçiş noktalarından biri olan TEM Otoyolu’nun ve D-100 karayolunun Bolu geçişinde tatilcilerin dönüş yolculuğu nedeniyle trafik akıcı seyrediyor.
Tatilin bitmesine 2 gün kalmasına rağmen sürücüler erkenden yola çıkarak Bolu geçişinde akıcı yoğunluk oluşturdu. Trafik, karayolları ve jandarma ekiplerince geniş güvenlik tedbirleri yollarda alınmış durumda.
İstanbul ile Ankara’yı birbirine bağlayan bir nokta olan Bolu geçişinde, dönüş trafiğinin pazar günü akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.