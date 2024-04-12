Hadise KKTC'de sahne aldı binlerce hayranını büyüledi!

Bayramın ikinci günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahneye çıkan ünlü pop şarkıcısı Hadise, göz kamaştırıcı bir performans sergiledi. 1.500 kişilik bir kalabalığa hitap eden sanatçı, sevilen şarkılarını seslendirdiği konserde aynı zamanda seksi danslarıyla da dikkat çekti.

Sahne Sıcak Anlarla Başladı

Gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye çıkan Hadise, enerjik performansıyla izleyicileri coşturdu. Kıbrıs'ta bir otelde gerçekleşen konser, izleyenleri adeta büyüledi. Hadise, hit şarkılarına eşlik eden seksi dans figürleriyle geceye damgasını vurdu.

Instagram Paylaşımları Olay Yarattı

Konser sonrası Instagram hesabından bazı fotoğraflar paylaşan Hadise, "Alkışlarınızı çok özlemişim!" notunu düştü. Şarkıcının paylaştığı bu fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçileri, Hadise'nin performansını ve enerjisini övgü dolu sözlerle yorumladılar.