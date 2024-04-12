- Olay Entrika

Hadise KKTC'de sahne aldı binlerce hayranını büyüledi!

Hadise'nin KKTC'deki konseri, seksi dansları ve etkileyici sahne performansıyla göz doldurdu. Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla da dikkat çekti.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Hadise KKTC'de sahne aldı binlerce hayranını büyüledi! mask
Hadise KKTC'de sahne aldı binlerce hayranını büyüledi!
Hadise KKTC'de sahne aldı binlerce hayranını büyüledi!
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Bayramın ikinci günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahneye çıkan ünlü pop şarkıcısı Hadise, göz kamaştırıcı bir performans sergiledi. 1.500 kişilik bir kalabalığa hitap eden sanatçı, sevilen şarkılarını seslendirdiği konserde aynı zamanda seksi danslarıyla da dikkat çekti.

Hadise KKTC'de sahne aldı binlerce hayranını büyüledi!

Sahne Sıcak Anlarla Başladı

Gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye çıkan Hadise, enerjik performansıyla izleyicileri coşturdu. Kıbrıs'ta bir otelde gerçekleşen konser, izleyenleri adeta büyüledi. Hadise, hit şarkılarına eşlik eden seksi dans figürleriyle geceye damgasını vurdu.Hadise KKTC'de sahne aldı binlerce hayranını büyüledi!

Instagram Paylaşımları Olay Yarattı

Konser sonrası Instagram hesabından bazı fotoğraflar paylaşan Hadise, "Alkışlarınızı çok özlemişim!" notunu düştü. Şarkıcının paylaştığı bu fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçileri, Hadise'nin performansını ve enerjisini övgü dolu sözlerle yorumladılar.Hadise KKTC'de sahne aldı binlerce hayranını büyüledi!

12 Nis 2024 - 20:07 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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