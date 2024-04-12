12 Nis 2024 - 20:12- Yaşam G:

Belgrad'da bile Bolumuzu yad ettiler!

Ramazan Bayramı’nın son gününde vatandaşlar Belgrad Ormanına akın etti. Çocuklar parkta sallanıp eğlenirken aileler de mangal yaptı. Piknik alanlarının dolduğu alanda yoğun araç kuyrukları havadan görüntülendi.

Osman Aykan
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Belgrad'da bile Bolumuzu yad ettiler! mask
Belgrad'da bile Bolumuzu yad ettiler!
Belgrad'da bile Bolumuzu yad ettiler!
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Ramazan Bayramının son gününde İstanbullular, bayram tatilini değerlendirmek için parklara, ormanlara akın etti. O noktalardan bir tanesi de Belgrad Ormanı oldu. Piknik yapmak ve aileleri ile vakit geçirmek için ormana gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Araç kuyruklarının havadan görüntülendiği alanda, yoğun trafik meydana geldi.

Belgrad'da bile Bolumuzu yad ettiler!

Ayrıca ormanda birçok vatandaş piknik alanlarında mangal yaparken, çocuklar oyun alanlarında oynayarak temiz havanın tadını çıkardı.
Komşularıyla pikniğe geldiğini belirten Seher Uğurlu, “Çok şükür iyiyiz. Pikniğe geldik komşularla, arkadaşlarla. Bazlama gözleme bizim Bolumuzun. Tatildeyiz” dedi.
Arkadaşlarıyla oyun oynadığını söyleyen Yasin Battal, “Arkadaşlarımla oynuyorum. Ders çalışıyorum. Kitap okuyorum. Keyfini çıkarıyorum. Çay içiyorum. Parkta oynuyorum” ifadelerini kullandı.
Belgrad'da bile Bolumuzu yad ettiler!

“Arkadaşlarımla sokakta oynayıp, vaktimi geçiriyorum”

Belgrad'da bile Bolumuzu yad ettiler!

Parka gidip arkadaşlarıyla oynadığını belirten Elif Battal, “Parka gidiyorum. Arkadaşlarımla sokakta oynayıp, vaktimi geçiriyorum. Ödevlerimi yapıyorum. Kitap okuyorum. Pikniğe gidiyoruz. Parklarda ebelemece, saklambaç ve top oynuyoruz” şeklinde konuştu.
“Top oynuyoruz, mangal yapıyoruz”
Pikniğe ailecek geldiklerini ifade eden Mustafa Mete ise “ Doğa mis gibi. Eğleniyoruz. Ailecek geldik bugün. Top oynuyoruz, mangal yapıyoruz yemek yiyoruz” dedi.

# araç, trafik, ramazan, doğa

12 Nis 2024 - 20:12 - Yaşam

Mahreç  Osman Aykan

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