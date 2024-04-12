Joker devam filmi: ilk 24 saatte rekor izlenme

Warner Bros'un merakla beklenen devam filmi "Joker: İkili Delilik" (Joker: Folie à Deux), ilk tanıtım fragmanıyla sinema dünyasında fırtınalar estirdi. Joaquin Phoenix ve Lady Gaga'nın başrollerini paylaştığı film, yayınlanan ilk fragmanıyla 24 saat içinde 167 milyon kez izlenerek yeni bir rekora imza attı.

Fragmanın Gösterim Yeri ve Zamanı

Fragman, Las Vegas'ta düzenlenen CinemaCon etkinliğinde ilk kez gösterildi ve hemen ardından internet üzerinden de yayınlandı. Bu büyük ilgi, Warner Bros'un son yıllardaki en büyük film lansmanını simgeliyor.

"Barbie" Filmini Geride Bıraktı

"Joker: İkili Delilik" fragmanı, geçen yıl büyük bir popülerlik kazanan "Barbie" filminin izlenme ve etkileşim rekorlarını kırmayı başardı. Bu başarı, film endüstrisindeki izleyici ilgisinin yüksekliğini ve Joaquin Phoenix'in Joker karakterine olan bağlılığı gözler önüne seriyor.

Devam Filminin Konusu ve Öne Çıkanlar

2019'da gösterime girdiğinde dünya genelinde 1 milyar dolar hasılatı geçen "Joker" filminin devamı olan "Joker: İkili Delilik", Arkham Tımarhanesi'nde geçen bir müzikal olarak dikkat çekiyor. Filmde, Lady Gaga'nın canlandırdığı Harley Quinn karakteri, Phoenix'in unutulmaz Joker performansına eşlik ediyor. Film hakkında daha fazla detay henüz bilinmiyor, ancak bu gizem ve merak uyandıran öğeler, izleyicilerin ilgisini daha da artırıyor.

Beklentiler ve Gelecek Projeksiyonları

Film endüstrisi uzmanları ve sinema yazarları, "Joker: İkili Delilik" filminin, özellikle müzikal yönünün ve güçlü oyuncu kadrosunun, filmi önemli bir başarıya taşıyacağını öngörüyor. Warner Bros, bu devam filmiyle hem eleştirmenlerin hem de izleyicilerin beklentilerini karşılamayı hedefliyor.

Bu heyecan verici fragmanın rekor kırması, "Joker: İkili Delilik" filminin sinema dünyasındaki etkisini şimdiden göstermekte. Joaquin Phoenix ve Lady Gaga'nın etkileyici performansları, filmi 2023'ün en çok beklenen yapımlarından biri haline getiriyor.