Bayram dönüşü çilesi başladı!

9 günlük Ramazan Bayramı tatili sebebiyle 1 hafta önce memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek üzere yola çıkan tatilcilerin dönüş yolculuğu sabah saatleri itibariyle başladı. Türkiye’nin en önemli geçiş noktalarından biri olan TEM Otoyolu’nun ve D-100 karayolunun Bolu geçişinde tatilcilerin dönüş yolculuğu nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

Tatilin bitmesine 2 gün kalmasına rağmen sürücüler erkenden yola çıkarak Bolu geçişinde akşam saatlerinde yoğunluk oluşturdu. Trafik, karayolları ve jandarma ekiplerince geniş güvenlik tedbirleri yollarda alınmış durumda.

İstanbul ile Ankara’yı birbirine bağlayan bir nokta olan Bolu geçişinde, dönüş trafiğinin pazar günü akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.