- Asayiş

Samanlık Yangını Büyümeden Söndürüldü

Düzce'nin Yaylaköy bölgesinde yaşanan ve tehlikeli sonuçlar doğurabilecek bir yangın faciası, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyük bir felakete dönüşmeden önlendi. Yaylaköy'de D.S. isimli vatandaşa ait evin arka kısmında yer alan samanlıkta, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Köy halkının dikkati ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi, yangının evlere sıçramasını engelledi.

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Samanlık Yangını Büyümeden Söndürüldü mask
Samanlık Yangını Büyümeden Söndürüldü
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Hızlı İhbar ve Etkin Müdahale

Yangının çıktığı sırada, yükselen alevleri fark eden köy sakinleri, durumu derhal Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi. İtfaiye ekipleri, ihbar üzerine olay yerine hızla ulaşarak yangına müdahale etti. Ekiplerin profesyonel ve koordineli çalışması sayesinde, alevler kontrol altına alınarak daha büyük bir zararın önüne geçildi.

Samanlık Yangını Büyümeden Söndürüldü

Yangının Detayları ve Tahribat

Olay yerinde yapılan ilk incelemelere göre yangın, tamamen kullanılamaz hale gelen samanlıkta başlamıştır. Yangının çıkış nedenine dair henüz net bir bilgi olmamakla birlikte, konuyla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı. İtfaiye yetkilileri, yangının çıkış nedenini belirlemek ve benzer olayların önlenmesine yönelik tedbirleri artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
# düzce

12 Nis 2024 - 21:54 Düzce- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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