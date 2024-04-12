Samanlık Yangını Büyümeden Söndürüldü

Hızlı İhbar ve Etkin Müdahale

Yangının çıktığı sırada, yükselen alevleri fark eden köy sakinleri, durumu derhal Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi. İtfaiye ekipleri, ihbar üzerine olay yerine hızla ulaşarak yangına müdahale etti. Ekiplerin profesyonel ve koordineli çalışması sayesinde, alevler kontrol altına alınarak daha büyük bir zararın önüne geçildi.

Yangının Detayları ve Tahribat

Olay yerinde yapılan ilk incelemelere göre yangın, tamamen kullanılamaz hale gelen samanlıkta başlamıştır. Yangının çıkış nedenine dair henüz net bir bilgi olmamakla birlikte, konuyla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı. İtfaiye yetkilileri, yangının çıkış nedenini belirlemek ve benzer olayların önlenmesine yönelik tedbirleri artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.