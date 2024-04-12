Akçakoca'da Denizdeki Gizemli Cisim Alarmı

Sahil Güvenlik Harekete Geçti

Akçakoca'nın Hacıyusuflar Mahallesi'nde yaşanan olay, bölge sakinlerinin denizde ilginç bir cisim fark etmesiyle başladı. Görgü tanıklarının hemen Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne haber vermesi üzerine, bölgedeki güvenlik ve kurtarma ekipleri alarma geçti. Denizdeki nesnenin ne olduğunu belirlemek amacıyla Sahil Güvenlik ekipleri hızla harekete geçti.

Balıkçı Botu İlgi Odağı Oldu

İtfaiye ekiplerinin de desteğiyle, Sahil Güvenlik botu cismin olduğu bölgeye doğru ilerledi. Yaklaşık 2 kilometre açıkta bir plastik bot içerisinde balık tutan bir kişi ile karşılaşıldı. Sahil Güvenlik tarafından yapılan incelemelerde, şahsın sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir tehlike içerisinde olmadığı tespit edildi. Denizde meydana gelen bu olay, bölgedeki güvenlik güçlerinin etkin ve hızlı müdahalesini bir kez daha gözler önüne serdi.

Olay Sonrası Değerlendirmeler

Güvenlik ekipleri tarafından yapılan kontroller sonrasında, denizde sürüklenen cismin bir balıkçının kullandığı plastik bot olduğu belirlendi. Olayın ardından Sahil Güvenlik ekipleri, karada bekleyen polis ekiplerine durumu bildirdi ve gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, benzer durumların tekrar yaşanmaması adına vatandaşları denizde şüpheli nesneler gördüklerinde dikkatli olmaları konusunda uyardı.