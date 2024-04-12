D-100 Karayolu'nda Feci Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kaza Detayları ve Yaralanan Sürücü

Edinilen bilgiye göre, Bolu istikametinden Düzce yönüne doğru ilerlemekte olan K.A. yönetimindeki 81 BZ 101 plakalı otomobil, ışıklı kavşakta N.B. idaresindeki 14 BR 886 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle N.B. hafif yaralar aldı. Olayı gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Acil Servis ve Polis Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Kaza haberinin ardından bölgeye hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli, yaralı N.B.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alınırken, trafik akışı geçici olarak kontrollü bir şekilde sağlandı.

Kaza Sonrası Trafikte Aksamalar Yaşandı

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik bir süre aksadı. Yolun Bolu-Düzce istikametinde araç yoğunluğu yaşanırken, trafik ekipleri alternatif yolları kullanarak sürücüleri yönlendirdi. Kaza sonrasında araçların kaldırılma işlemleri ve yolun temizlenmesi için çalışmalar devam etti.

Güvenli Sürüş İçin Uyarılar Yenilendi

Bu tür kazaların önüne geçmek adına yerel yetkililer ve trafik uzmanları, sürücüleri daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Özellikle ışıklı kavşaklarda dikkatli geçiş yapılması gerektiği vurgulanıyor. Sürücülere hız limitlerine uymaları ve trafik işaretlerine dikkat etmeleri hatırlatılıyor.