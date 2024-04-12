Doğal Harikalarında Bayram Yoğunluğu

Bayram Tatilinde Şelaleler Çekim Merkezi Oldu
Düzce, zengin doğal güzellikleri ile dikkat çekerken, Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçilerin akınına uğradı. Özellikle Aydınpınar Şelaleleri Tabiat Parkı, Efteni Gölü, Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı, Korugöl Tabiat Parkı ve Samandere Şelalesi Tabiat Anıtı gibi ünlü noktalar, tatilcilerin en çok tercih ettiği destinasyonlar arasında yer aldı. Doğaseverler, sıcak yaz günlerinde serinlemek ve piknik yapmak için bu doğa harikalarını seçti.
Ailelerle Doğa Keyfi
9 günlük tatil süresince, ailelerle zaman geçirmek isteyen vatandaşlar, Düzce'nin yeşil ve mavi ile bezenmiş doğal alanlarında yoğunluk oluşturdu. Şehir dışından gelen ve yerel halktan oluşan ziyaretçi grupları, piknik yaparak ve bol bol fotoğraf çekerek doğanın tadını çıkardılar.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.