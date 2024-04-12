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Doğal Harikalarında Bayram Yoğunluğu

Düzce'nin doğal güzellikleri, Ramazan Bayramı'nda yoğun ilgi gördü. Ailelerle piknik ve fotoğraf keyfi sunan şelaleler, çevre bilincinin önemine dikkat çekti.

İhlas Haber Ajansı
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Doğal Harikalarında Bayram Yoğunluğu
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Bayram Tatilinde Şelaleler Çekim Merkezi Oldu
Düzce, zengin doğal güzellikleri ile dikkat çekerken, Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçilerin akınına uğradı. Özellikle Aydınpınar Şelaleleri Tabiat Parkı, Efteni Gölü, Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı, Korugöl Tabiat Parkı ve Samandere Şelalesi Tabiat Anıtı gibi ünlü noktalar, tatilcilerin en çok tercih ettiği destinasyonlar arasında yer aldı. Doğaseverler, sıcak yaz günlerinde serinlemek ve piknik yapmak için bu doğa harikalarını seçti.

Doğal Harikalarında Bayram Yoğunluğu

Ailelerle Doğa Keyfi
9 günlük tatil süresince, ailelerle zaman geçirmek isteyen vatandaşlar, Düzce'nin yeşil ve mavi ile bezenmiş doğal alanlarında yoğunluk oluşturdu. Şehir dışından gelen ve yerel halktan oluşan ziyaretçi grupları, piknik yaparak ve bol bol fotoğraf çekerek doğanın tadını çıkardılar.
# ramazan, doğa, düzce, zengin

12 Nis 2024 - 22:05 Düzce- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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