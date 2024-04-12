Trafik Kazasında Araç Hurdaya Döndü

Kaza Anı ve Detayları
Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki Emirhan Çelik'in yönetimindeki 34 E 5766 plakalı Honda marka otomobil, Ereğli istikametinden Alaplı'daki Erdem Yuva evlerine doğru ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, yüksek hızla elektrik trafosu binasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin parçaları etrafa saçıldı.
Kaza Sonrası İşlemler ve Soruşturma
Olay yerine gelen acil servis ekipleri, sürücü Emirhan Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazadan ağır yaralı kurtulan 19 yaşındaki Alihan Ö., Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çelik'in cansız bedeni ise otopsi için Alaplı Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Polis, kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatarak, olayın nedenlerini araştırmaya aldı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, otomobilin kaldırılmasının ardından trafiğe tekrar açıldı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.