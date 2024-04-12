Trafik Kazasında Araç Hurdaya Döndü

Kaza Anı ve Detayları

Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki Emirhan Çelik'in yönetimindeki 34 E 5766 plakalı Honda marka otomobil, Ereğli istikametinden Alaplı'daki Erdem Yuva evlerine doğru ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, yüksek hızla elektrik trafosu binasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin parçaları etrafa saçıldı.

Kaza Sonrası İşlemler ve Soruşturma

Olay yerine gelen acil servis ekipleri, sürücü Emirhan Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazadan ağır yaralı kurtulan 19 yaşındaki Alihan Ö., Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çelik'in cansız bedeni ise otopsi için Alaplı Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Polis, kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatarak, olayın nedenlerini araştırmaya aldı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, otomobilin kaldırılmasının ardından trafiğe tekrar açıldı.