- Asayiş

Trafik Kazasında Araç Hurdaya Döndü

Zonguldak Alaplı'da sabah erken saatlerde meydana gelen trafik kazası sonucu bir genç hayatını kaybetti, bir diğeri ağır yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İhlas Haber Ajansı
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Trafik Kazasında Araç Hurdaya Döndü mask
Trafik Kazasında Araç Hurdaya Döndü
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Kaza Anı ve Detayları
Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki Emirhan Çelik'in yönetimindeki 34 E 5766 plakalı Honda marka otomobil, Ereğli istikametinden Alaplı'daki Erdem Yuva evlerine doğru ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, yüksek hızla elektrik trafosu binasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin parçaları etrafa saçıldı.

Trafik Kazasında Araç Hurdaya Döndü

Kaza Sonrası İşlemler ve Soruşturma
Olay yerine gelen acil servis ekipleri, sürücü Emirhan Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazadan ağır yaralı kurtulan 19 yaşındaki Alihan Ö., Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çelik'in cansız bedeni ise otopsi için Alaplı Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Polis, kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatarak, olayın nedenlerini araştırmaya aldı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, otomobilin kaldırılmasının ardından trafiğe tekrar açıldı.
# polis, kaza, otomobil, karadeniz

12 Nis 2024 - 22:11 Zonguldak- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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