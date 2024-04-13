Ekrem İmamoğlu, Trabzonspor kulübünü ziyaret etti: Bayram kutlamaları ve özel hediyeler

İmamoğlu'ndan Trabzonspor'a Özel Ziyaret
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda eski Trabzonspor yöneticisi olan Ekrem İmamoğlu, bordo-mavili kulübü ziyaret etti. Bu özel ziyarette İmamoğlu'na, kulübün Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören eşlik etti.
Ramazan Bayramı Kutlamaları ve Teşekkürler
Ziyaret sırasında Ekrem İmamoğlu, Trabzonspor camiasının Ramazan Bayramı'nı kutladı. Asbaşkan Zeyyat Kafkas, İmamoğlu'nun nazik ziyareti için teşekkürlerini ileterek, bu anlamlı buluşmanın Trabzonspor için önemini vurguladı. İmamoğlu'na, günün anısına isminin yazılı olduğu bir Trabzonspor forması hediye edildi, bu jest büyük beğeni topladı.
Özel Hediyeler
Trabzonspor yönetimi, İmamoğlu'na sadece forma ile sınırlı kalmayıp, bir de bakır fincan takımı hediye etti. Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören tarafından verilen bu hediye, Türk kültürüne özgü zarif bir seçim olarak dikkat çekti.
Bu özel ziyaret, Ekrem İmamoğlu ve Trabzonspor yönetimi arasındaki sıcak ilişkileri pekiştirirken, aynı zamanda bayram coşkusunu da kulübe taşıdı. Trabzonspor'un yönetim kurulu üyeleri ve İmamoğlu, bu özel günün anlam ve önemini vurgulayarak, birlik ve beraberlik mesajları verdiler.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.