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Ekrem İmamoğlu, Trabzonspor kulübünü ziyaret etti: Bayram kutlamaları ve özel hediyeler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzonspor'u ziyaret ederek, yönetim kurulu üyeleri ve Asbaşkan Zeyyat Kafkas ile bir araya geldi. İmamoğlu'na özel isimli forma ve bakır fincan takımı hediye edildi.

İhlas Haber Ajansı
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Ekrem İmamoğlu, Trabzonspor kulübünü ziyaret etti: Bayram kutlamaları ve özel hediyeler mask
Ekrem İmamoğlu, Trabzonspor kulübünü ziyaret etti: Bayram kutlamaları ve özel hediyeler
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İmamoğlu'ndan Trabzonspor'a Özel Ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda eski Trabzonspor yöneticisi olan Ekrem İmamoğlu, bordo-mavili kulübü ziyaret etti. Bu özel ziyarette İmamoğlu'na, kulübün Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören eşlik etti.

Ekrem İmamoğlu, Trabzonspor kulübünü ziyaret etti: Bayram kutlamaları ve özel hediyeler

Ramazan Bayramı Kutlamaları ve Teşekkürler

Ziyaret sırasında Ekrem İmamoğlu, Trabzonspor camiasının Ramazan Bayramı'nı kutladı. Asbaşkan Zeyyat Kafkas, İmamoğlu'nun nazik ziyareti için teşekkürlerini ileterek, bu anlamlı buluşmanın Trabzonspor için önemini vurguladı. İmamoğlu'na, günün anısına isminin yazılı olduğu bir Trabzonspor forması hediye edildi, bu jest büyük beğeni topladı.

Ekrem İmamoğlu, Trabzonspor kulübünü ziyaret etti: Bayram kutlamaları ve özel hediyeler

Özel Hediyeler

Trabzonspor yönetimi, İmamoğlu'na sadece forma ile sınırlı kalmayıp, bir de bakır fincan takımı hediye etti. Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören tarafından verilen bu hediye, Türk kültürüne özgü zarif bir seçim olarak dikkat çekti.

Bu özel ziyaret, Ekrem İmamoğlu ve Trabzonspor yönetimi arasındaki sıcak ilişkileri pekiştirirken, aynı zamanda bayram coşkusunu da kulübe taşıdı. Trabzonspor'un yönetim kurulu üyeleri ve İmamoğlu, bu özel günün anlam ve önemini vurgulayarak, birlik ve beraberlik mesajları verdiler.

 

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13 Nis 2024 - 00:05 Trabzon- Siyaset

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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