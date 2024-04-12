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UNESCO Mirası Safranbolu, Bayramda Turist Akınına Uğradı

Tarihi Zenginlik ve Kültürel Miras Safranbolu, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında gösterilen tarihi bir zenginlik sunuyor. Bu yıl 'sakin kentler' listesine girmeyi başaran ilçe, Ramazan Bayramı'nda yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Karabük'ün bu tarihi ilçesi, bayram süresince adeta turizm merkezi haline geldi.

İhlas Haber Ajansı
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UNESCO Mirası Safranbolu, Bayramda Turist Akınına Uğradı mask
UNESCO Mirası Safranbolu, Bayramda Turist Akınına Uğradı
UNESCO Mirası Safranbolu, Bayramda Turist Akınına Uğradı
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Esnafın Yüzü Gülüyor:
Bayram Bereketi Safranbolu’nun esnafı, bayramın getirdiği yoğunluktan dolayı memnuniyetini dile getiriyor. Tarihi çarşı bölgesinde 25 yıllık esnaflık yapan Hüsnü Özdemir, böylesine bir yoğunluğu ilk kez yaşadıklarını belirtti. Özdemir, "3 gündür süren yoğun kalabalık umarız hafta sonuna kadar devam eder. Esnaf olarak adeta bayram ettik," diye konuştu. Lokum ve safran satışı yapan dükkanlar, ziyaretçilerin ilgisinden ötürü memnuniyetlerini ifade ediyor.

UNESCO Mirası Safranbolu, Bayramda Turist Akınına Uğradı

Turistik Alışveriş:
Safran ve Lokum Ziyaretçiler, Safranbolu’da geleneksel tatlar ve ürünler arasında özellikle safran ve lokum alışverişi yapıyor. İsmail Yılmaz gibi safran üreticileri ve satıcıları, son dönemlerin en yoğun bayramını yaşadıklarını söylüyor. Yılmaz, "Gelen misafirlerimiz genellikle mutlaka 1-2 gram safran ve lokum alıyor," dedi. Gülda Koca ise, "Sokaklar insanlarla dolu, esnaf olarak çok mutluyuz ve uzun zamandır bu anı bekliyorduk," şeklinde duygularını paylaştı.UNESCO Mirası Safranbolu, Bayramda Turist Akınına Uğradı

Umutlar ve Beklentiler
Safranbolu esnafı ve turizm işletmecileri, ilçenin turizm potansiyelinden dolayı oldukça umutlu. Otellerin doluluğu ve sokakların kalabalık olması, turizmin geleceği adına olumlu sinyaller veriyor. İlçe yetkilileri ve turizm profesyonelleri, bu ilginin devam etmesini ve Safranbolu'nun turizmde en güzel yıllarını yaşamasını umut ediyor.

# esnaf

12 Nis 2024 - 22:15 Karabük/ Safranbolu- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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