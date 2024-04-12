UNESCO Mirası Safranbolu, Bayramda Turist Akınına Uğradı

Esnafın Yüzü Gülüyor:

Bayram Bereketi Safranbolu’nun esnafı, bayramın getirdiği yoğunluktan dolayı memnuniyetini dile getiriyor. Tarihi çarşı bölgesinde 25 yıllık esnaflık yapan Hüsnü Özdemir, böylesine bir yoğunluğu ilk kez yaşadıklarını belirtti. Özdemir, "3 gündür süren yoğun kalabalık umarız hafta sonuna kadar devam eder. Esnaf olarak adeta bayram ettik," diye konuştu. Lokum ve safran satışı yapan dükkanlar, ziyaretçilerin ilgisinden ötürü memnuniyetlerini ifade ediyor.

Turistik Alışveriş:

Safran ve Lokum Ziyaretçiler, Safranbolu’da geleneksel tatlar ve ürünler arasında özellikle safran ve lokum alışverişi yapıyor. İsmail Yılmaz gibi safran üreticileri ve satıcıları, son dönemlerin en yoğun bayramını yaşadıklarını söylüyor. Yılmaz, "Gelen misafirlerimiz genellikle mutlaka 1-2 gram safran ve lokum alıyor," dedi. Gülda Koca ise, "Sokaklar insanlarla dolu, esnaf olarak çok mutluyuz ve uzun zamandır bu anı bekliyorduk," şeklinde duygularını paylaştı.

Umutlar ve Beklentiler

Safranbolu esnafı ve turizm işletmecileri, ilçenin turizm potansiyelinden dolayı oldukça umutlu. Otellerin doluluğu ve sokakların kalabalık olması, turizmin geleceği adına olumlu sinyaller veriyor. İlçe yetkilileri ve turizm profesyonelleri, bu ilginin devam etmesini ve Safranbolu'nun turizmde en güzel yıllarını yaşamasını umut ediyor.